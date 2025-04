La segunda temporada de The Last of Us enoja a los fans

El domingo pasado al fin llegó la esperada segunda temporada de The Last of Us de HBO, serie que fue esperada por los fans debido a la calidad que presentó la primera, aunque esta no se salvó de las controversias por ciertas decisiones de alargar o cambiar la historia del juego. Si tomamos en cuenta todo esto, era lógico que para los nuevos episodios harían lo mismo y así pasó, lo cual desembocó eventualmente en el enojo de los fans en el primer capítulo.

Si bien la introducción de Abby era un momento esperado, lo que realmente ha causado revuelo es la forma en que su historia se revela desde el primer episodio, alejándose de la narrativa fragmentada y gradual del juego. Lo cual generó al instante opiniones divididas, ya que a algunos les gustó y a otros no. En el juego, el usuario primero se vincula emocionalmente con Ellie antes de adoptar el punto de vista de Abby, generando empatía a través de la experiencia directa. Sin embargo, en la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann han optado por mostrar desde el inicio los motivos y el pasado de la chica, incluyendo un flashback clave en el hospital de las Luciérnagas que redefine el tono del episodio. La serie también introduce modificaciones significativas en las relaciones entre personajes. Un ejemplo notable es la conexión entre Joel y Dina, que pasa de ser meramente incidental en el videojuego a una relación más cercana y cargada de conexión tío y sobrina. Esta nueva dinámica refuerza el contraste con la creciente distancia emocional entre Joel y Ellie, afectada por las revelaciones del final de la primera temporada. Estos cambios dejan en claro que la serie no busca simplemente replicar el juego, sino reinterpretarlo para un medio diferente. Con una narrativa más directa y emocional desde el principio, la producción de HBO plantea una visión más introspectiva de sus personajes y conflictos, asumiendo los riesgos de alejarse del material original para construir una identidad propia. Ya veremos que sucede en los seis episodios que restan. Vía: VD

Nota del autor: Creo que prefiero que le cambien cosas a ver paso por paso la misma historia, siento que le da algo de más sabor. Por eso mismo, quiero ver qué cambios le pusieron a puntos clave de esta aventura.