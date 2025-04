A principios de semana, la cuenta oficial de Star Wars reveló el siguiente juego de la serie. Este proyecto lleva el nombre de Zero Company, el cual está a cargo de Bit Reactor en colaboración con Respawn. Ahora, durante Star Wars Celebration se han revelado más detalles sobre este proyecto, incluyendo su ventana de lanzamiento.

Zero Company es un juego de estrategia para un solo jugador, el cual se desarrolla durante la era de The Clone Wars. Aquí, los jugadores podrán tomar el control de Hawks, un ex oficial de la República, para comandar a un escuadrón de élite de ingeniosos operativos. Esto significa que será posible crear y personalizar nuestro propio escuadrón y embarcarnos en operaciones tácticas junto con un grupo de nuevos y originales personajes de Star Wars. Esto fue lo que comentó Greg Foertsch, CEO y Director Creativo en Bit Reactor, al respecto:

“Nuestra visión para Star Wars Zero Company se apoya en los pilares de diseño de jugabilidad que se entrelazan en la inmersiva galaxia de Star Wars con una jugabilidad táctica por turnos atractiva. Nuestro objetivo es entregar un juego con una historia original de Star Wars de la era de La Guerra de los Clones, que tenga desenlaces significativos de acuerdo a las elecciones de los jugadores, y con un combate táctico por turnos con una presentación cinemática y accesible”.

La apariencia de Hawks y su clase de combate son totalmente personalizables, mientras que los operativos reclutados pueden personalizarse a partir de un conjunto de clases de personajes y especies originales de Star Wars. Es posible modificar la apariencia de nuestros compañeros de escuadrón, sus equipamientos y habilidades a lo largo de una gran variedad de arquetipos, incluyendo soldados clones, astromecánicos y hasta un Jedi.

Aunque aún hay muchos detalles sobre el combate, los desarrolladores han señalado que los miembros de Zero Company pueden desbloquear poderosas sinergías que tienen el potencial de cambiar el rumbo de la batalla. Entre misiones, podremos desarrollar una base de operaciones y reunir información a través de una red de informantes para mantenerte un paso adelante de los enemigos de Zero Company. Esto fue lo que comentó Douglas Reilly, GM & VP en Lucasfilm Games, al respecto:

“En Lucasfilm Games somos grandes fans de los juegos tácticos y queríamos hacer un juego como este desde hace mucho tiempo. Lo más importante en los mejores juegos tácticos es que las elecciones tengan un impacto, y confiamos que hemos elegido al escuadrón correcto en Bit Reactor para desarrollar un título fascinante e innovador que es auténtico a Star Wars”.

Por último, se confirmó que Zero Company estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2026. Lamentablemente, no se ofreció una ventana de lanzamiento más concreta, pero todo indica a que este juego será muy interesante. En temas relacionados, estos son los nuevos detalles de la siguiente película de Star Wars. De igual forma, los fans no están contentos con el nuevo canon de la serie.

Nota del Autor:

Zero Company luce increíble. Este tipo de proyectos son perfectos para la propiedad de Star Wars. Un juego táctico de un solo jugador que nos transporta a la Guerra de los Clones es el sueño de muchas personas, y si bien es algo triste tener que esperar hasta el siguiente año, parece que todo valdrá la pena al final del día.

Vía: Comunicado oficial.