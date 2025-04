Accesorios de Switch 2 subirán de precio por aranceles

Se ha confirmado un aumento en el precio de los accesorios de la Switch 2 en Estados Unidos debido al impacto de los aranceles. La compañía informó que el incremento afecta a varios periféricos, como los Joy-Con 2, que pasarán de costar $90 USD a $95 USD, y el mando Pro, que ahora se venderá por $85 USD. También se ajustó el precio de la cámara, que sube de $50 USD a $55 USD.

Estos cambios se dan en medio de una creciente presión de los usuarios para que Nintendo reduzca el precio total del sistema, una posibilidad que la empresa descarta por ahora ante la inestabilidad del panorama comercial. La compañía también advirtió que podrían realizarse otros ajustes en los precios “dependiendo de las condiciones del mercado”, sin descartar que estos afecten a otros productos más adelante.

Aquí la lista completa de precios actualizados:

– Joy-Con 2 par- $94.99 USD

– Joy-Con 2 Grip – $39.99 USD

– Joy-Con 2 Strap – $13.99 USD

– Joy-Con 2 volante- $24.99 USD

– Nintendo Switch 2 cámara- $54.99 USD

– Nintendo Switch 2 – $119.99 USD

– Nintendo Switch 2 Case y Protector – $39.99 USD

– Nintendo Switch 2 All-In-One Case – $84.99 USD

– Nintendo Switch 2 Adaptador AC- $34.99 USD

– Nintendo Switch 2 Pro Controller – $84.99

La decisión llega tras semanas de incertidumbre provocadas por la política arancelaria en Estados Unidos, que obligó a Nintendo a posponer la apertura de reservas de la nueva consola. Originalmente previstas para principios de abril, las reservas físicas en tiendas estadounidenses comenzarán finalmente el jueves 24 de abril.

A pesar de los aumentos en los accesorios, los precios anunciados de la Switch 2 estándar ($449.99 USD) y del paquete con Mario Kart World ($499.99 USD) se mantendrán sin cambios al momento del lanzamiento.

Todo esto llega el 5 junio al mercado.

Nota del autor: Menos mal que no tenía planeado comprar nada de accesorios en el primer día. Pro Controller ya tengo, y no es como que me haga falta ese botón C realmente.