Precuela de Ghost in the Shell llega a streaming

Aquellos que se dicen amantes del anime deben de ver ciertas películas para estar completos en cuanto a cultura japonesa, una de esas cintas es Ghost in The Shell, clásico de la animación que se puede poner sin problemas a la par de las cintas de Studio Ghibli o la propia Akira. Y de hecho, tuvo una precuela llamada The Rising, la cual finalmente estará aterrizando en las plataformas de streaming populares.

Acá la descripción de esta película:

Ghost in the Shell: The Rising, también conocida como Ghost in the Shell: The New Movie, es una película animada estrenada en 2015. Dirigida por Kazuchika Kise y producida por Production IG, la película es una precuela creada por Masamune Shirow. Sirve como conclusión de la trama establecida en la serie OVA “Ghost in the Shell: Arise”.

La trama se centra en la Sección 9 de Seguridad Pública, dirigida por el Mayor Motoko Kusanagi, que investiga el asesinato del Primer Ministro japonés, un crimen que se describe como uno de los acontecimientos más significativos desde la última gran guerra. La película profundiza en destapar las complejas conspiraciones detrás de este sonado asesinato.