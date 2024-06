My Adventures With Superman hace tributo a Akira Toriyama

Para quien no lo tenga en el radar, la serie de My Adventures With Superman ha tenido una buena aceptación por parte del público, dado que se trata de un soplo de aire fresco para quienes buscan el regreso glorioso de este personaje después de muchos tropiezos en otros programas o películas. Y una de sus últimas publicaciones en la parte del cómic ha dado de qué hablar, pues se está haciendo un claro homenaje al creador de Dragon Ball, Akira Toriyama.

Mediante las redes sociales se ha mostrado la portada variante de la historieta oficial de la serie de DC, en la cual se puede ver al personaje principal haciendo una señal de adiós a los lectores, misma que es prácticamente igual a la que se vio en el manga de Dragon Ball donde Gokú se despide de los fans hasta su regreso a Super. Y no está de más decir, que la portada de Superman fue hecha de la mano de Pablo M. Collar en el dibujo, y ha sido coloreada por Ricardo López Ortiz.

Aquí lo puedes ver:

'MY ADVENTURES WITH SUPERMAN' #4 will release an alternate cover that takes inspiration from the final volume of 'DRAGON BALL' as a tribute to Akira Toriyama

Releasing September 4 pic.twitter.com/kz9SkfLGal

— ScreenTime (@screentime) June 17, 2024