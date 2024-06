Durante los últimos años, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis han insinuado la posibilidad de una secuela de Freaky Friday, o Un Viernes de Locos, y no fue sino hasta el 2023 que esto se hizo realidad. Ahora, el día de hoy se ha compartido el primer vistazo oficial a esta esperada cinta.

Por medio de sus redes sociales, Disney compartió el primer vistazo oficial a Un Viernes de Locos 2. Aquí podemos ver a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en el set de grabaciones, listas para darle vida una vez más a los personajes que marcaron la infancia de muchos de nosotros.

The Colemans are back and coming to theaters in 2025! The sequel to Freaky Friday is now in production! pic.twitter.com/0PfBycJRzi

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 24, 2024