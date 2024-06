TODOS los detalles de la fusión de Disney+ y Star+

En Estados Unidos, Disney+ ya ofrece una extensa librería de series y películas por parte de diferentes estudios, como lo es 20th Century Fox. Sin embargo, en América Latina, mucho de este contenido estaba restringido a Star+, otro servicio de streaming. De esta forma, los usuarios de nuestra región tenían que pagar dos suscripciones para disfrutar todo lo que ofrece Disney. Afortunadamente, esto terminará a finales de junio.

El próximo 26 de junio de 2024, Disney+ y Star+ se fusionarán en América Latina, para dar pie a una versión mejorada de Disney+, la cual será muy similar a lo que podemos encontrar en Estados Unidos. Esto significa que series y películas como How I Met Your Father, The Bear, y Only Murders in the Building, así como mucho contenido deportivo por parte de ESPN, se sumaron a la oferta que ofrece el servicio principal de Disney.

Star+ alberga mucho contenido que es considerado para un público más grande. Un ejemplo de esto es Poor Thing, la galardonada cinta de Yorgos Lanthimos, la cual estará disponible en Disney+ una vez que la fusión se concrete a finales de mes. Ahora, respecto a las nuevas opciones de suscripción, Disney+ se actualizará para ofrecer tres niveles diferentes.

Disney+ Premium : Aquí encontramos el contenido de Disney, Star y ESPN, con audio de Dolby Atmos, y video UHD/HDR, en hasta 4 dispositivos en simultáneo e incluyendo la transmisión en vivo de todos los canales lineales de ESPN y de todos los eventos deportivos exclusivos para streaming.

Disney+ Estándar : Aquí encontramos el contenido de Disney, Star y ESPN, con calidad de video 1080p y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN y ESPN 3.

Disney+ Estándar con Anuncios: Aquí encontramos el contenido de Disney, Star y ESPN con anuncios publicitarios, con calidad de video 1080p y audio Stereo 5.1; incluyendo las transmisiones en vivo de los canales lineales ESPN y ESPN 3. Esta opción solo estará disponible inicialmente en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales como Mercado Libre que brindará este plan a través de su programa de beneficios Meli+ en esos cinco países.

Todos aquellos que ya paguen una suscripción a Disney+, Star+ o Combo, obtendrán automáticamente Disney+ Premium. Aunque por el momento se desconoce si veremos un aumento de precio en la suscripción, actualmente se respetará lo que ya pagas. Recuerda, el nuevo Disney+ estará disponible a partir del 26 de junio de 2024. En temas relacionados, anuncian cambios a Disney+ en Mercado Libre. De igual forma, estos son los precios del nuevo Disney+.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para ver Only Murders in the Building. No pensaba pagar otro servicio de suscripción para ver una sola serie, pero con la fusión de Star+ y Disney+, ha llegado el momento para ver algunas de las producciones que me han eludido por años.

Vía: Crónica