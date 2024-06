Por años, BioWare ha estado trabajando en una nueva entrega de Dragon Age. Después de los fracasos que fueron Mass Effect: Andromeda y Anthem, muchos esperan que la siguiente entrega en su aclamada serie de RPG medieval logre ser todo lo que los fans han esperado. Ahora, el día se ha revelado que esta entrega ha cambiado de nombre y, por fin, tendremos un vistazo oficial a este proyecto la siguiente semana.

Por medio de un comunicado oficial se ha revelado que Dragon Age: Dreadwolf ha cambiado de nombre a Dragon Age: The Veilguard. Si bien Dreadwolf hacía referencia al protagonista, The Veilguard es un título que tiene en consideración a los compañeros que conformarán nuestro equipo en esta nueva entrega. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Cada uno de los siete personajes únicos que componen tus compañeros tendrán historias profundas y convincentes donde las decisiones que tomes afectarán tus relaciones con ellos, así como sus vidas. Unirás a este equipo de héroes inolvidables mientras te enfrentas a una nueva y aterradora amenaza desatada en el mundo. Naturalmente, el Dread Wolf todavía tiene un papel importante en esta historia, pero tú y tus compañeros (no tus enemigos) son el corazón de esta nueva experiencia”.

Esto no es todo, puesto que se ha confirmado que el primer vistazo oficial a Dragon Age: The Veilguard se llevará a cabo el próximo 11 de junio a las 8:00 AM (hora del Pacífico) o a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí, tendremos la oportunidad de presenciar 15 minutos de gameplay enfocado en convencer al público de que el trabajo de BioWare es calidad pura.

Considerando que mañana se llevará a cabo el Summer Game Fest, no se descarta la posibilidad de tener un vistazo previo de Dragon Age: The Veilguard en este evento. En temas relacionados, este nuevo juego llegaría este año. De igual forma, se filtran nuevos detalles de esta entrega.

Nota del Autor:

No soy un gran fan de los RPG occidental, pero no puedo negar el impacto que Dragon Age ha tenido en la industria, y no puedo esperar para ver en acción Dragon Age: The Veilguard. Con suerte, este puede ser el juego que logre convencerme sobre el potencial de este género.

Vía: BioWare