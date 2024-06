Con el paso de los años, Days Gone se ha convertido en un juego de PlayStation con una sólida base de fans. Si bien la recepción inicial del título fue mixta, y las ventas no fueron tan buenas, al grado de que una secuela fue cancelada, provocando que John Garvin y Jeff Ross, codirectores del juego, abandonaran Ben Studio, parece que la posibilidad de ver una segunda parte de esta historia no son nulas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Garvin mencionó que está dispuesto a regresar a PlayStation para trabajar en una secuela de Days Gone, especialmente considerando que, como él lo menciona, Sony constantemente está cambiando de planes, y no se descarta la posibilidad de ver Days Gone 2 en un futuro. Esto fue lo que comentó:

Dude, never say never… management at Sony could have a change of heart and bring me and @JakeRocket back into the fold to do a sequel … I’m not holding my breath … though I gotta say, I had a full outline for the sequel, and world map that expanded the game, all done https://t.co/qVLMXgxz9E

— John Garvin (@John_Garvin) June 24, 2024