El director del juego Days Gone, Jeff Ross, se une al sentimiento de decepción al afirmar que una secuela del título de PS4 podría haberse lanzado el mes pasado “si hubiéramos seguido firmes”. Por supuesto, Sony Bend está trabajando en una nueva IP ahora que el titular de la plataforma rechazó sus planes para Days Gone 2.

El tweet completo de Ross dice: “Me desanimo un poco con estos shows de PlayStation Showcase porque solo me recuerdan que podríamos haber tenido Days Gone 2 hace un mes si hubiéramos seguido firmes”.

I get a little bummed out from these #PlayStationShowcase shows because they only remind me we could of had Days Gone 2 out a month ago if we’d have just stuck to our guns.

— Jeff Ross (@JakeRocket) May 25, 2023