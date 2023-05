David Hayter vuelve a Metal Gear Solid

Big Boss está de vuelta para una refinada acción de espionaje táctico en el remake de Metal Gear Solid Snake Eater, tras su emocionante revelación durante la reciente presentación de PlayStation Showcase. Dentro del elenco de actores de voz de Metal Gear Solid Snake Eater, los fanáticos de PS5 también pueden esperar el regreso del actor de voz de MGS, David Hayter, para la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Snake Eater.

Según Konami, desarrollador de Metal Gear Solid 3, el próximo remake de MGS Snake Eater se mantendrá fiel a la visión de Hideo Kojima, al asegurar el regreso de su querido elenco de voces.

“El remake contará con los personajes de voz originales, una rica historia y características expansivas de combate en entornos hostiles, evolucionados con gráficos sin precedentes y un sonido inmersivo”, afirma el desarrollador en un comunicado reciente.

Estamos de vuelta, fans de David Hayter. Si recién estás comenzando con los juegos de Metal Gear Solid, vale la pena señalar que Hayter ha prestado su voz tanto a Big Boss (Naked Snake) como a Solid Snake, a partir del primer juego de Metal Gear Solid en 1998 para PlayStation One. Después de eso, los talentos vocales de Hayter aparecieron en otros ocho títulos de MGS. Y, por supuesto, no podemos olvidar su aparición en Super Smash Bros Ultimate.

Sin embargo, Hayter no regresó para Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. En su lugar, Hayter fue reemplazado por la experimentada estrella de televisión y cine Kiefer Sutherland en 2013. La razón de Kojima fue que buscaba a alguien que retratara una versión más mayor del personaje en sus 40 años, aunque Hayter tenía 44 en ese momento. Sin embargo, la interpretación de Sutherland es para el personaje Venom Snake, lo que lleva a un final bastante interesante en The Phantom Pain.

No está claro si esto significa que el elenco de voces volverá a grabar sus líneas en el remake de Metal Gear Solid Snake Eater, pero podemos especular que este proceso se llevará a cabo para reflejar los avances técnicos que se están implementando en el juego. Si Hayter vuelve para volver a grabar sus líneas, será un excelente momento para que los fanáticos escuchen nuevamente su legendaria entrega de líneas después de todo este tiempo.

Metal Gear Solid Snake Eater es considerado uno de los mejores juegos jamás creados, por lo que Konami tiene una tarea difícil cuando se trata de llenar sus propios zapatos casi dos décadas después. Hasta que veamos cómo se desarrolla el juego a finales de este año, no olvides mantenerte al tanto de todos los próximos juegos de PS5 que están en camino, incluido Death Stranding 2 de Hideo Kojima.

Vía: The Loadout