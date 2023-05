Konami explica el cambio de nombre al remake de Metal Gear Solid 3

El día de ayer Konami nos demostró que está preparada para traer de regreso a una de sus franquicias más queridas con Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, siendo un remake del tercer título que llegó originalmente a PlayStation. Y como muchos ya se dieron cuenta, se sustituyó el número 3 por el símbolo delta, justo eso ha llamado la atención de más de un fan.

Ante todas las preguntas, la propia empresa ha querido salir a explicar este cambio ligero del nombre, mencionando que el símbolo delta significa cambio pero sin alguna alteración de la estructura. Afirmando de alguna manera que habrá ligeros cambios en el remake pero serán menores en comparación al juego original, hablando de mecánicas y la historia.

The Delta symbol (Δ) was chosen because its meaning fits the concept of the remake project.

Delta means "change" or "difference" without changing structure.#MetalGearSolid#MGSDelta pic.twitter.com/LRWrNzg3he

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) May 25, 2023