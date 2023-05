La colección de Metal Gear Solid tendrá dos sorpresas

El día de ayer los fanáticos de Metal Gear Solid tuvieron una alegría como en pocos años, puesto que se confirmó el regreso de la franquicia después de años, esto mediante el remake de Snake Eater y la colección HD para las consolas de actualidad. En esta última se han incluído tres videojuegos, pero parece que hay algo más dentro de este compilado.

En la tienda digital de PlayStation se puede ver que hay dos juegos más que no se mencionaron en el anuncio, y estos son los dos títulos de origen que llegaron en su momento de forma exclusiva a MSX. Nos referimos a Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake. Los cuales complementan la historia que se aborda en la saga de Solid.

No se ha mencionado si habrá tratamiento especial para estos juegos en cuanto a escalado y más cuestiones, pues aún no se confirma a la empresa que hará estos ports, y Digital Eclipse podría ser la indicada, dado que trabajaron con TMNT el año pasado. Por su parte las imágenes de MGS parecen respetar la resolución original, por lo que tal vez no haya muchos cambios.

Vale la pena mencionar, que esta colección es solo la parte uno de dos, por lo que es posible que la segunda incluya los títulos de PSP, la cuarta parte que nunca salió de PlayStation 3 y The Phantom Pain con todo el contenido DLC y la precuela lanzada a forma de demo. Por ahora solo se confirma para PS5, pero podría llegar a PC y consolas Xbox.

Vía: Ps Store

Nota del editor: La verdad esta colección me emociona bastante, dado que estaba a punto de comprar la de PS3, pero ahora me espero para adquirirla en el PS5. Espero de todo corazón que llegue en formato físico.