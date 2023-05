The Lord of the Rings: Gollum recibe calificaciones de prensa

Es bien sabido, que uno de los juegos que más ha sufrido de retrasos en estos años es The Lord of The Rings: Gollum, mismo del cual se esperaba algo entretenido y que aportaría al universo de Tolkien. Y ahora, después de mucho tiempo por fin se ha lanzado, pero parece que las cosas no han ido nada bien, y todo se resume en las calificaciones de prensa.

Actualmente, en páginas como Metacritic, el videojuego ha recibido un puntaje de 43 en su versión de computadora, uno de los más bajos del año en cuanto a este dispositivo se refiere. Sin embargo, esto no es lo más bajo que ha caído la producción, puesto que en el apartado de PlayStation 5 se ha llevado un 38, siendo así el juego peor calificado.

De igual manera, ocupa el último lugar en la lista de OpenCritic de juegos elegibles lanzados este año, en el puesto 213 con una puntuación de 40. Todos coinciden en que su jugabilidad pasa por ser aburrida y eso no se puede suplir de alguna manera. Por su parte, se habla que la adaptación del mundo de la tierra media es más pobre de lo que se puede pensar.

Recuerda que el título ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Era evidente que algo no iba a salir bien. Cuando algo se retrasa mucho es que va a contar con calidad por debajo del estándar, eso también pasó por desgracia con Redfall.