Se filtra todo The Lord of The Rings: Gollum en redes

Algo que siempre suele pasar antes de que se lance un juego grande de la industria, son las no deseadas filtraciones de quienes ya lo terminaron debido a ciertos accesos previos, ya sea en digital o en formato físico. Esto justo ha pasado con The Lord of The Rings: Gollum, título que si bien no es tan esperado, ya se encuentra disponible completo en las redes.

Obviamente no se compartirá nada en esta nota, pero se ha reportado que el video en cuestión se dejó por un par de horas para después haber sido retirado de Youtube, quizá por reclamos de los desarrolladores, Daedalic Entertainment. Además, es un gameplay de larga duración que ofrece toda la historia que abarca este lanzamiento de la saga de Tolkien.

Vale la pena mencionar, que el próximo jueves era la fecha indicada para el lanzamiento del juego, prometiendo tener un enfoque diferente de este personaje de El Señor de los Anillos. No se establece tal cual desde que parte la historia se aborda, pero seguramente es antes de que Gollum se encuentre con Frodo y Sam en el camino para destruir el anillo único.

Los usuarios se escabullirán por la Tierra Media mientras toman decisiones para transformarse en un Gollum más oscuro o el Sméagol más amable. La jugabilidad también contará con elementos de sigilo y parkour, por lo que el combate no es prioritario para salir victorioso.

Recuerda que llega a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. La versión de Nintendo Switch está planeada para finales de 2023.

Vía: IGN

Nota del editor: Es una pena que esto ocurra hasta con juegos no tan grandes, pues si la gente ve la duración ya no lo va a adquirir. Esperemos que aunque sea los más fans de la saga lo adquieran por coleccionismo.