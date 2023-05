PlayStation promete lanzar grandes estrenos cada año

El día de hoy es bastante importante para PlayStation, dado que han soltado informes de lo que planean hacer para este y demás años venideros en cuanto a planes de distribución de videojuegos. Y es que por estos momentos sus fans no ven planes más allá de Marvel’s Spider-Man 2, pero esa ausencia podría cambiar dentro de poco tiempo parte de la empresa.

Según lo que la marca anunció en unos gráficos, se espera tener dos o tres grandes videojuegos por año, la mayoría de ellos desarrollados por sus estudios propios, esto más allá de exclusivas temporales como el próximo Final Fantasy XVI. Vale la pena mencionar, que se habla de títulos de un solo jugador y su apuesta por los juegos como servicio.

Eso significa, que están seguros que el nuevo título de The Last of Us multijugador podría servir para las nuevas generaciones, dado que se le podrían añadir micro transacciones y personajes a elegir. Aún no se tiene un primer vistazo del mismo, pero es muy probable que se muestre en el nuevo Showcase para tener una certeza de cómo va a funcionar.

Vale la pena mencionar, que a pesar de tener una recepción no tan favorable con los ports que hacen de sus juegos a PC, van a seguir con este modelo de negocio de lanzarlos cada cierto tiempo. Eso sí, se promete que llegarán mejor optimizados para ofrecer una experiencia óptima a los usuarios, esto con pruebas previas en diferentes máquinas.

Vía: Gamesradar

Nota del editor: Ojalá se centren mucho más en las grandes experiencias de un jugador, pero parece que quieren tener a la fuerza los juegos como servicio. No sé si este último plan les va a funcionar a corto y largo plazo.