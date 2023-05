Spider-Man: Across the Spider-Verse ya tiene sus primeras reacciones

La siguiente semana será épica para los usuarios fanáticos de Marvel, puesto que después de algún retraso, finalmente Spider-Man: Across the Spider-Verse será lanzada en todos los cines del mundo. Esto lleva a la pregunta de si habrá superado a su antecesora que incluso se llevó un Óscar, y según los críticos, parece que el camino de Miles Morales es positivo.

Los miembros de la prensa ya han podido ver la cinta con antelación, y si bien se tenían dudas sobre los fallos y aciertos que podría tener, parece que les ha gustado en su mayoría, con elogios hacia el futuro que puede tener la franquicia en los medios animados. A eso se suma que afirman que se siente como la primera parte de algo que puede cerrar de forma satisfactoria.

Aquí algunas opiniones de los periodistas:

Across the #SpiderVerse is simply an incredible accomplishment. It’s stunning but also very much an unfinished story by its end. Visually, it’s such a stunning achievement. It’s everything a #SpiderMan fan could ask for and much more. So good, it’s hard to believe it exists. pic.twitter.com/HLtQwQw8LB — BD (@BrandonDavisBD) May 25, 2023

Al otro lado del #SpiderVerse es simplemente un logro increíble. Es impresionante, pero también una historia inacabada al final. Visualmente, es un logro impresionante. Es todo lo que un fanático #SpiderMan podría pedir y mucho más. Tan bueno que cuesta creer que exista.

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse lives up to the hype in every conceivable way! Miles Morales absolutely shines in his second Marvel movie adventure. Gwen Stacy takes her place at the head of this table too. Tons of heart on display in every corner of this one. pic.twitter.com/7SFbpOqhKA — Aaron Perine (@SumitLakeHornet) May 25, 2023

¡ #SpiderManAcrossTheSpiderVerse está a la altura de las expectativas en todas las formas imaginables! Miles Morales brilla absolutamente en su segunda aventura cinematográfica de Marvel. Gwen Stacy también ocupa su lugar a la cabeza de esta mesa. Toneladas de corazón en exhibición en cada rincón de este.

#AcrossTheSpiderVerse is yet another milestone for animation. Yes it's gorgeous & visually mind-blowing, but this sequel surpasses the first for always putting Miles AND his family front and center. Spider-Gwen also rightfully steps deeper into the spotlight, co-owning the film. pic.twitter.com/maYL97vAeg — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) May 25, 2023

#AcrossTheSpiderVerse es otro hito más para la animación. Sí, es hermosa y visualmente alucinante, pero esta secuela supera a la primera porque siempre pone a Miles Y su familia al frente y al centro. Spider-Gwen también se adentra con razón en el centro de atención, siendo copropietaria de la película.

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse is a MUST-SEE movie. Everything you loved about the first Spider-Verse is here, if not even better in certain aspects of the film. Great action, phenomenal animation, cast, there's only so many ways I can say this movie is awesome in one tweet.… pic.twitter.com/TSl5IbNDke — Rey (@ReyGGTV) May 25, 2023

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse es una película IMPRESCINDIBLE. Todo lo que te encantó del primer Spider-Verse está aquí, incluso mejor en ciertos aspectos de la película. Gran acción, animación fenomenal, elenco, hay tantas maneras en que puedo decir que esta película es increíble en un tweet.

Recuerda que Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrena el próximo 1º de junio en cines.

Vía: Comicbook

Nota del editor: En temas de animación, es una de las cintas que más quería ver para este año, y si ya tenía expectativas altas, con esta recepción ahora espero mucho más. Una semana más para vivir la magia de este universo cada vez más grande.