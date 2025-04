Manga de Dragon Ball Super confirma la mejor noticia

El volumen 24 del manga no solo marca el cierre de una etapa con Toriyama al frente del guion y la supervisión, sino que también llega con la mejor noticia para los fans: la historia continuará. Esta entrega, la última con participación directa del legendario creador, cede completamente el testigo a Toyotaro, quien se encargará de liderar la serie a partir de ahora.

Durante semanas se especuló con la posibilidad de que el manga llegara a su fin tras la adaptación del arco Super Hero, especialmente tras el emotivo adiós de Toriyama a través de Piccoro, su personaje favorito. Sin embargo, una pista visual ha despejado toda duda: el diseño del lomo del tomo 24 muestra personajes recortados, señal de que el arte completo no ha concluido, lo que confirma oficialmente que la publicación seguirá adelante.

Dragon Ball Super manga confirmed to have more coming. The spine indicates that there is still more to add in order to complete the image! pic.twitter.com/F8XNkPs5LM

— SLO (@SLOplays) April 1, 2025