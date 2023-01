Sony podría no trabajar en el PS5 Pro

Actualmente, muchos esperan con ansias algún tipo de información que apunte a la llegada del PlayStation 5 Pro. Sin embargo, un reciente reporte por parte de una fuente importante ha señalado que esta mejora a la consola actual de Sony podría no hacerse una realidad, y los ingenieros estarían enfocados por completo en el PlayStation 6.

Recientemente, Tom Henderson, uno de los filtradores más respetados de la industria, mencionó que por el momento no hay planes para hacer un PS5 Pro, esto de acuerdo con sus fuentes. Si bien no se habla de una versión más potente de la consola, sí se menciona que un modelo con un lector de discos extraíble estaría disponible en un futuro.

Sony wouldn't cease production of the "gen 1" PS5 if they had different consoles in production for different price points/specs.

The new PS5 will reduce costs in production and shipping because they can produce just one console; with a detachable disc drive.

