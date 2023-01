Naughty Dog podría no hacer The Last of Us Part III

The Last of Us se ha convertido en una de las propiedades más populares de Sony. Con más de 37 millones de unidades vendidas y una serie live action, muchos pensarían que Naughty Dog ya está trabajando en una forma de expandir este universo con The Last of Us Part III. Sin embargo, parece que este no sería el caso.

En una reciente entrevista con BuzzFeed, Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, fue cuestionado ante la posibilidad de ver una continuación a la historia de Ellie y Abby en The Last of Us Part II. Aquí, el director mencionó que Sony no lo ha presionado para hacer este proyecto una realidad, por lo que podría avanzar de esta propiedad de una forma similar a lo que se hizo con Uncharted. Esto fue lo que comentó:

“Sé que hay mucha gente que se pregunta sobre The Last of Us Part 3 y si eso será una cosa o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony, lo que significa que Sony financia nuestros juegos, nos apoya y somos propiedad de Sony. Nos han apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones, lo que significa que solo porque algo tiene éxito, la gente piensa que existe toda esta presión y que tenemos que hacer una secuela. Ese no es el caso. Para nosotros, Uncharted fue increíblemente exitoso, Uncharted 4 fue uno de nuestros juegos más vendidos, y podemos poner nuestra pincelada final en esa historia y decir que hemos terminado. Estamos avanzando. Del mismo modo, con The Last of Us, depende de nosotros si queremos continuarlo o no. Nuestro proceso es el mismo que hicimos cuando hicimos la Parte 2, es decir, si podemos idear una historia convincente que tenga este mensaje universal y una declaración sobre el amor, tal como lo hicieron el primer y el segundo juego, entonces contaremos su historia. Si no se nos ocurre algo, tenemos un final muy fuerte con la Parte 2 y ese será el final”.

Recordemos que el año pasado, Druckmann mencionó que ya tenía una idea general para The Last of Us Part III. Sin embargo, no había planes para hacer esto una realidad. Por el momento, Naughty Dog está enfocado en crear el multiplayer de esta serie, el cual tendrá su propia historia y personajes. Junto a esto, parece que tampoco hay planes para que el estudio trabaje en Uncharted 5, aunque rumores han señalado que otro equipo de Sony estaría a cargo de este proyecto.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con esta serie en un futuro. En temas relacionados, actriz de The Last of Us habla sobre una posible segunda temporada. De igual forma, se explica el beso al final del segundo episodio de la serie.

Nota del Editor:

Al igual que Uncharted, el mundo de The Last of Us es lo suficientemente extenso para hacer más juegos una realidad. Sin embargo, también es cierto que los desarrolladores no se quieren encasillar en una sola franquicia, y experimentar con otras ideas.

Vía: BuzzFeed