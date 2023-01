Una de las principales diferencias entre el juego y la serie de The Last of Us, ha sido la muerte de Tess. En lugar de sacrificarse ante FEDRA, vemos a este personaje en una escena que ha sido incómoda para muchos espectadores. De esta forma, los creadores de esta producción han defendido y explicado esta decisión.

Al final del segundo episodio, una hora de clickers se aproxima a la ubicación de Joel, Ellie y Tess. Es así que ésta última se sacrifica para que los protagonistas puedan escapar. Aquí vemos como una de estas criaturas se aproxima a Tess, y le da un beso, todo esto mientras trata de encender un mechero. Muchos se han preguntado por qué simplemente no hizo explorar el edificio con una de las granadas que aquí vemos.

De esta forma, Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, defendieron esta decisión en el más reciente podcast de The Last of Us. Esto fue lo Druckmann al respecto:

“¿Cómo podemos abordar este momento, y cómo lo tratamos como un momento íntimo?, ¿Por qué no rodarlo como una escena de un beso? Ya hay demasiado horror en la escena, con esos micelios saliendo de una boca infectada y pasando hacia su garganta… Es horrible simplemente pensar en eso. Por eso, en vez de abordarlo de una forma terrorífica, quisimos rodarlo de la forma más bonita posible […] Como si fuera un beso íntimo entre dos amantes… Y eso lo hizo aún más terrorífico”.

Por su parte, Mazin habla sobre el encendedor:

“El mechero no se enciende y ella lo intenta cada vez más lentamente y con menos frecuencia. Puedes ver que se rinde. Y en ese último momento, la última brizna de humanidad que le queda, le dice ‘inténtalo otra vez’… Y lo consigue”.

De esta forma, queda claro que las controversiales decisiones que se tomaron en este capítulo fortalecen los mensajes de amor, así como la esperanza de la humanidad, que la serie trata de reflejar. En temas relacionados, estos son los easters egg del segundo capítulo. De igual forma, el co-creador de The Last of Us no aparece en los créditos de la serie.

Nota del Editor:

Personalmente, la muerte de Tess no se me hizo tan controversial. Más que el beso, esta acción fue una forma de demostrar la forma en la que estas versiones de los clickers atacan, comen y esparcen la infección. Es algo que vimos al principio del episodio, y verlo en acción al final tiene sentido.

Vía: The Last of Us Podcast