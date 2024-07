Review – Metal Slug Attack Reloaded

De móvil a consola

El mercado móvil es una bestia diferente a lo que encontramos en consolas y PC. Si bien compañías como Capcom y Ubisoft han llevado experiencias AAA a esta plataforma, como Resident Evil Village y Assassin’s Creed: Mirage, estos son casos especiales, y no representan los títulos que usualmente encontramos en tiendas como la App Store y la Google Play Store. El objetivo del público que goza de estos juego es encontrar una distracción, una que sea gratuita y no requiere de un gran compromiso de su parte. Títulos como Candy Crush o Marvel Snap funcionan porque los usuarios simplemente les tienen que prestar atención por un par de minutos antes de regresar a su rutina. Aunque hay casos exitosos de entregas que son capaces de funcionar tanto en la esfera del mundo móvil como en la tradicional, como Genshin Impact, pocos son los ejemplos en donde una juego de para iPhone funciona en algo como el PlayStation 5.

En el 2017, SNK lanzó en dispositivos móviles un título conocido como Metal Slug Attack, un tower defense con elementos de gacha, en donde los jugadores podía pasar un par de minutos recibiendo una moderada dosis de serótina al conseguir a los personajes que tanto amán de la serie y al cumplir misiones que se juegan solas. Hoy en día, esta experiencia ya no está disponible, pero eso no quiere decir que el título haya desaparecido, puesto que hace solo unos días, SNK nos entregó Metal Slug Attack Reloaded. Esta es la misma experiencia que encontramos en la App Store en su momento, pero ahora con un precio de entrada, sin microtransacciones y un elemento gacha mucho más simple.

En esta ocasión estamos hablando de una experiencia que está diseñada para ser experimentada en lapsos de solo un par de minutos como una forma de entretenimiento fugaz, la cual ahora está disponible en plataformas en donde usualmente invertimos horas para disfrutar de una experiencia única. De esta forma, el trabajo de SNK sufre de varios cambios para acomodar esta transición. ¿Acaso Metal Slug Attack Reloaded se juega tan bien en consolas como en móviles? ¿Hay algo más que solo entretenimiento efímero aquí? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Innecesario

Metal Slug nunca ha sido reconocido por su historia. En la mayoría de los casos, todo se reduce a una clásica batalla entre el bien y el mal, ya sea que este rol lo asuman una amalgamación de los nazis y terroristas modernos, unos aliens, o un empresario capitalista. El enfoque siempre ha estado en la escala de los eventos que transcurren frente a nosotros. En donde un nuevo villano surge en el último momento obliga a nuestros protagonistas a unir fuerzas con sus rivales para vencer al peligro inminente. Es algo muy sencillo, pero que SNK ha logrado implementar de forma efectiva en el pasado. Este es un caso en donde menos es más, por lo que es extraño que Metal Slug Attack Reloaded ofrezca el extremo opuesto.

En lugar de presentar una historia original, Metal Slug Attack Reloaded nos ofrece una reimaginación de los eventos del primer título en la serie, pero integrando elementos de las secuelas e incluyendo una serie de ideas originales. La base sigue siendo la misma aventura en donde Marco y Tarma necesitan derrotar a Donald Morden, e impedir que domine el mundo. Sin embargo, en el trayecto se nos presentan un sin fin de personajes secundarios originales que tienen como objetivo principal alargar un apartado que no lo necesita, y terminan por arruinar este elemento con una complejidad innecesaria.

Lo peor de todo, es que estos nuevos personajes son molestos, carecen de una personalidad fuerte, o simplemente son aburridos. La atención del juego se aleja casi por completo del elenco principal que todos reconocemos, para enfocarse en soldados sin peso, y que terminan siendo una forma de atraer a todos aquellos que aman a las waifus. Lo peor de todo, es que este apartado es presentado con viñetas sin animación y puro texto, en donde ocasionalmente una o dos imágenes de los personajes están en pantalla, similar a lo que encontramos en una novela gráfica de mala calidad. No me sorprendería si rápidamente la gente comienza a saltarse por completo este apartado, y como alguien que se sometió a esta tortura, puedo asegurar que no se pierden de algo que valga la pena.

Además de la campaña principal, Metal Slug Attack Reloaded cuenta con cinco pequeñas historias protagonizadas por cada una de las facciones disponibles en el juego. Cada capítulo está enfocado en un personaje diferente. Sin embargo, aquí encontramos el mismo problema que en el modo básico, y es que la perspectiva una vez más está en las aburridas creaciones originales. No hay un solo elemento que logre resaltar, o una idea que valga la pena. Es solo una perdida de tiempo que es mejor olvidarla por completo.

Metal Slug Attack Reloaded es un caso en donde la historia solo existe por obligación y, como resultado, el resultado final demuestra una falta de interés por parte de los desarrolladores. Es solo una perdida de tiempo que pudo haber sido mucho mejor. Este era el momento adecuado para darle un mayor trasfondo a la guerra en la que participan los protagonistas, pero en su lugar tenemos una aventura genérica que no tiene un solo peso en el marco general de la experiencia, y no pierdes algo si decides saltarte cada una de las cinemáticas estilo novela gráfica.

Arruinado lo clásico

Si hay algo que ha caracterizado a Metal Slug a lo largo de los años, ha sido el fantástico trabajo de pixel art por parte de SNK. Cada uno de los sprites y las animaciones, especialmente en las primeras tres entregas, pueden ser un ejemplo claro de todo el potencial que este estilo tiene hoy en día. De esta forma, Metal Slug Attack Reloaded opta por tomar las bases que ya todos conocemos, y agregar más contenido, pero sin la misma calidad a la que estamos acostumbrados. El resultado es un apartado con un conflicto de identidad que no sabe exactamente cómo capturar la esencia que hizo especial a la franquicia en primer lugar.

Metal Slug Attack Reloaded sigue utilizando pixel art para cada uno de los personajes y los escenarios. En este sentido, todo el trabajo clásico está presente, por lo que los elementos del pasado lucen espectaculares, especialmente en una pantalla grande o en el Switch OLED. Sin embargo, también se han incluido una enorme cantidad de unidades originales, las cuales carecen de la atención al detalle y la calidad presente en unidades como Marco o los aliens. Estos diseños parecen que fueron creados de una forma tradicional, y convertidos a píxeles por medio de un generador de internet genérico.

Esto se puede ver principalmente en las unidades que tienen como origen alguna colaboración entre las propiedades de SNK, o una de las tantas chicas en bikini que protagonizan la mayor parte de la historia. Es bastante decepcionante que una compañía que alguna vez fue alabada por su pixel art, nos ofrezca un trabajo de tan baja calidad que parece que fue otra compañía quien hizo este trabajo. Incluso las ilustraciones para las cinemáticas sufren de este problema. Aquellas que fueron creadas con anterioridad para personajes reconocidos están bien trabajadas, y demuestran una calidad de trabajo de primer nivel, pero todo lo que tiene que ver con el contenido original parece que fue comisionado por alguien externo, con diferentes estilos y composiciones que rompen con todo lo que el juego ya había establecido.

Por último, pero no menos importante, Metal Slug Attack Reloaded aún conserva su interfaz de móvil, y lo único que hizo SNK fue agregar indicadores para cada uno de los botones, lo cual también luce fuera de lugar. En el único caso en donde esto funciona un poco, es cuando juegas con el Switch en modo portátil, puesto que esta versión del título hace uso de la pantalla para que interactúes sin la necesidad de presionar un solo botón.

El único apartado de la presentación que no se ve manchado por su calidad como juego móvil es el soundtrack, y es que Metal Slug Attack Reloaded utiliza principalmente las composiciones de las entregas principales. Si bien hay un par de canciones originales, estas son inofensivas. Conservan el estilo distintivo de la franquicia, pero al usarse en menús y cinemáticas, carecen de la frenética acción que tanto caracteriza al trabajo de las arcades.

Metal Slug Attack Reloaded toma todo lo que hizo especial a la serie en cuanto a pixel art, y agrega tanto contenido de una calidad pobre que termina por afectar este gran apartado. Los diseños originales de los personajes y los escenarios que recordamos siguen aquí, pero ahora solo representan una fracción que es opacada por chicas en bikini y las explosiones constantes en pantalla, al grado de que es difícil identificar exactamente qué está pasando, especialmente cuando vemos cientos de unidades de diferentes tamaños ocupar el mismo espacio.

Tedioso

Cuando hablamos de un juego móvil, este tipo de experiencias tienen que ser cortas, adictivas y cautivar al jugador lo suficiente para que gaste dinero en microtransacciones. Metal Slug Attack cumplió bastante bien esta tarea. Al ser un tower defense, solo necesitabas un par de minutos para cumplir los retos diarios y perder el tiempo sin mucho remordimiento. Junto a esto, la necesidad de tener más unidades para cumplir cada misión incentiva a usar dinero real en el sistema de gacha. Durante sus últimos momentos de vida, este título era bastante inofensivo, y es muy probable que muchos lo recuerden con cariño. Sin embargo, al transicional todo esto a una experiencia de consolas, muchos de elementos positivos se transforman en negativos, y otros apartados reducen su presencia al grado de que no tiene sentido tenerlos presentes en esta versión moderna.

El objetivo de este tower defense es crear a un equipo de 10 unidades lo suficientemente poderosas para enfrentar cada uno de los retos que aquí se nos presentan. El secreto está en encontrar un buen balance entre soldados sumamente poderosos que pueden destruir todo lo que se les pone enfrente, y pequeños guerreros que funcionan como carne de cañón. Esto no es tan difícil de lograr, pero sí va a requerir que inviertas algo de tiempo hasta encontrar la formación que más sea de tu agrado.

Para hacer esta tarea más sencilla, cada unidad puede subir de nivel, equipar diferentes objetivos con una variedad de atributos, y desbloquear habilidades pasivas que pueden aumentar sus estadísticas e incluso modificar algunos de sus movimientos. Todo esto suena bastante normal, y el juego hace automáticamente todo, por lo que nunca tienes que preocuparte de ocupar un ítem de forma errónea o cambiar negativamente a un soldado. Sin embargo, el mayor problema que tiene este título, y lo que arruina por completo la experiencia, es el grinding.

Todo, y me refiero a absolutamente todo, requiere que inviertas horas en subir de nivel unidades o encontrar cierto ítem solo para completar alguna misión. El juego rápidamente demuestra una dificultad artificial llena de elementos al azar. Para superar la mayoría de los retos, es mejor estar cinco o 10 niveles arriba de lo que recomienda una misión, y esto se traduce en completar los mismos retos una y otra vez hasta que seas capaz de superar algún desafío, solo para toparte con una pared inmediatamente y volver a empezar este proceso.

Lo peor de todo, es que hay múltiples momentos en donde estás a la merced de la suerte, en el sentido de que puedes intentar una misión, perder, volver a empezar sin realizar algún cambio a tu equipo, y ahora ganar solo porque el juego así lo quiso. Incluso cuando tienes las mejores unidades en tu escuadrón, el juego no sigue sus propias reglas y te avienta un ejército en cuestión de segundos. El resultado de muchos combates está fuera de tu control, y parece que la única arma a la disposición del usuario es subir de nivel, lo cual es aburrido.

Eventualmente, es mejor leer un libro o realizar otra tarea mientras activas el modo automático y ves cómo subes de nivel un par de horas después. Es sumamente aburrido, y transforma una experiencia que originalmente era rápida y adictiva, en un ciclo que puede arruinar la diversión de más de uno. Es monótono, pero extrañamente adictivo. Completar cada misión, subir de nivel y equipar cada ítem es satisfactorio al grado de que es complicado dejar de jugar. Siempre puedes mejorar tus unidades, y es entretenido experimentar con todas las opciones disponibles.

En total hay más de 300 soldados, los cuales se consiguen en una opción que imita el sentimiento de un modo gacha, pero al no utilizar dinero real, la sensación de satisfacción al encontrar una unidad que tanto has querido, o de rabia al obtener una copia más de algo genérico, se pierde, y este apartado bien pudo ser sustituido por una progresión tradicional, en donde obtienes un nuevo soldado al completar una misión. Es un elemento que claramente no necesita estar aquí y, eventualmente, cuando obtienes todos los soldados disponibles, ya ni siquiera es posible tratar de obtener más.

Metal Slug Attack Reloaded es un claro ejemplo de cómo las mecánicas y estilos de juegos creados específicamente para móviles, no se traducen efectivamente a consolas. En lugar de crear una experiencia que tome en consideración el tiempo que alguien invierte en Switch o PlayStation 5, tenemos frente a nosotros una entrega aburrida que carece de algún elemento que genuinamente valga la pena, pero, extrañamente, es lo suficiente adictivo para seguir jugando incluso cuando sabes que no hay algo que merezca una fracción de tu atención.

Hay que ignorarlo

SNK bien pudo crear una secuela de Metal Slug Attack que fuera capaz de funcionar en el mercado actual y mantenernos entretenidos en lo que llega Metal Slug Tactics. En su lugar, Metal Slug Attack Reloaded es una pérdida de tiempo que, si bien puede ser entretenida en algunos momentos, es algo que rápidamente pierde la atención del jugador. La historia es nula, y el enfoque en personajes originales le resta importancia a los protagonistas que todos conocemos y amamos.

La presentación visual y sonora utilizan las bases que ya conocemos, pero todo lo que agrega este título entorpece o simplemente no aporta algo sustancial a la experiencia principal. Los nuevos sprites carecen la atención al detalle que encontramos en otros lados, y todo reduce a chicas en bikini con gigantes rifles. Lo peor de todo es su gameplay. En lugar de ser una experiencia entretenida, Metal Slug Attack Reloaded es tedioso. Abusa del grinding para mantener al jugador enganchado con pequeñas recompensas de serótina, pero termina por encerrarlo en un ciclo que exige hacer lo mismo una y otra vez hasta el cansancio.

Metal Slug Attack Reloaded es un mal caso de transición entre una experiencia de móviles a consolas y PC. En el único caso en donde esto no se siente tan marcado es un Switch, en donde puedes jugar en modo portátil e imaginar que es una tableta, pero esto no elimina la tediosa progresión, el innecesario sistema de gacha, y lo aburrido que todo se siente al final del día.