Netflix cancela importante serie de Sony

No es un secreto que Sony desea llevar sus propiedades a la pantalla chica. Esto ya lo vimos con producciones como The Last of Us para HBO y Twisted Metal para Peacock. Junto a esto, actualmente está en desarrollo una adaptación de Horizon para Netflix. Sin embargo, este proyecto podría ser cancelado, puesto que el responsable de esta serie ha sido acusado de comportamiento inapropiado.

Recientemente, surgió un reporte por parte de The Rolling Stones en donde se señala que Steve Blackman, showrunner The Umbrella Academy y quien está a cargo de la serie de Horizon, es un director tóxico, creando un ambiente laboral hostil, y se le acusa de ser abusivo, manipulador y vengativo. De esta forma, el medio ha señalado que la adaptación de Horizon ha sido cancelada por completo, para así cortar sus relaciones con Blackman.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Netflix o Sony al respecto, esta no sería la primera vez que esto sucede. Por el momento, el gigante de streaming solo ha comentado que tiene múltiples proyectos en colaboración con Blackman, aunque no mencionaron si Horizon es uno de estos o no. Considerando que la serie de Horizon se encontraba en estados muy tempranos de desarrollo, no será una pérdida grande para las compañías el eliminar por completo este proyecto, al menos por el momento.

Aún existe la posibilidad de que la serie de Horizon llegue a las manos de otro productor y continúe su marcha en Netflix. De igual forma, otra compañía podría tomar este proyecto. Sin embargo, por el momento parece que los deseos de ver a Aloy y compañía en live action han llegado a su fin. En temas relacionados, esta es la duración de LEGO Horizon Adventures. De igual forma, Aloy podría llegar a Super Smash Bros.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que un proyecto con mucho potencial sea cancelado por el horrible comportamiento de una persona. Netflix debería despedir a Blackman, y elegir a otra persona para continuar con este proyecto. Espero que este no sea el fin de esta adaptación.

Vía: The Rolling Stones