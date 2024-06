Revelan duración de LEGO Horizon Adventure

No es un secreto que los juegos de Horizon son experiencias sumamente largas, que pueden llegar a los tres dígitos si deseas completar cada experiencia. Sin embargo, parece que este no será el caso con LEGO Horizon Adventure. Esta entrega no solo rompe múltiples convenciones de la serie y de las exclusivas de PlayStation, sino que nos proporcionará una aventura que se puede completar en menos de 10 horas.

Por medio de una entrevista con GameSpot, James Windeler, director narrativo de Guerrilla, habló sobre lo accesible que LEGO Horizon Adventure será para todos los jugadores. Considerando que esta entrega llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch y PC al mismo tiempo, esto tiene mucho sentido. Esto no solo se logrará por medio de una simplificación del gameplay y el uso de las convenciones de los juegos de LEGO, sino que también ha señalado que la aventura tendrá una duración aproximada de ocho horas, cifra que puede aumentar a nueve horas al completar misiones secundarias. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No es un recuento fiel ni tampoco una parodia. Queríamos burlarnos de la propiedad intelectual; queríamos utilizar todo el humor autorreferencial característico de las propiedades de Lego. También queríamos asegurarnos de que el juego tuviera un atractivo muy amplio […] No hicimos todo el juego de mundo abierto y lo pusimos aquí. Contamos una historia que sentimos que capturaba algo del espíritu del original, algunos de los temas […] Es más una inspiración”.

En comparación, necesitas alrededor de 22 horas para terminar Horizon Zero Dawn, y más de 60 si quieres completar esta aventura. Por su parte, Horizon Forbidden West requiere de casi 30 horas para terminar la historia, y más de 80 para obtener todo. De esta forma, LEGO Horizon Adventure representa solo una fracción, algo que seguramente será del agrado de más de una persona.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, pero se espera que LEGO Horizon Adventure esté disponible en algún punto de la temporada de invierno de 2024 en PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, surge comparación entre la versión de PS5 y Switch de esta entrega.

Nota del Autor:

Un juego de 10 horas de PlayStation suena como una completa anomalía, pero es algo que muchos han pedido durante los últimos años. Si bien una experiencia larga vale mucho para algunas personas, se ha dejado en claro en múltiples ocasiones que aventuras cortas siempre son recordadas con cariño.

Vía: GameSpot