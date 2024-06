Tráiler de lanzamiento de Shadow of the Erdtree

Nos encontramos a solo unas horas del lanzamiento oficial de Shadow of the Erdtree, la tan esperada expansión de Elden Ring. De esta forma, Bandai Namco ha compartido un nuevo tráiler para celebrar que este contenido estará disponible el día de mañana, 21 de junio.

Shadow of the Erdtree es una completa expansión, la cual nos da la oportunidad de explorar una región completamente nueva, pelear contra más enemigos, y expandir nuestro arsenal. El DLC no es gratuito, ya que necesitas pagar $40 dólares para acceder a este contenido, pero, como alguien que ya lo jugó, puedo asegurar que vale mucho la pena.

Para disfrutar de Shadow of the Erdtree no solo basta con pagar la expansión, puesto que necesitas avanzar sustancialmente en la aventura principal, y derrotar a dos jefes en particular. Una vez que hayas hecho esto, entonces podrás comenzar tu aventura en el Shadow Realm, algo que te dará unas 20 horas de contenido adicional.

Recuerda, Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible el próximo 21 de junio en todas las plataformas. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de esta expansión aquí. De igual forma, este ya es el DLC más exitoso en la historia.

Nota del Autor:

Shadow of the Erdtree es una fantástica expansión que todos deben de jugar. Es más Elden Ring, pero también nos da la oportunidad de explorar una nueva faceta de esta expansión. Notablemente, el Shadow Realm es un fantástico mapa que juega con los conceptos básicos de The Lands Between.

Vía: Bandai Namco.