Review – Megaton Musashi W: Wired

El regreso de Level-5

El mercado de los videojuegos se encuentra pasando por momentos bastante complicados y difíciles de leer para todos los involucrados. A pesar de que el desarrollo en Japón no se ha visto tan golpeado como sí ha pasado en occidente, la realidad es que las afectaciones están haciendo eco en todo el mundo. Hace un par de años, debido a las bajas ventas de sus proyectos más importantes, Level-5 anunció que sus siguientes juegos no verían la luz ni en América ni en Europa, causando conmoción entre quienes solemos seguir su trabajo. Para fortuna de todos nosotros, dicha decisión se ha revertido y aunque de manera discreta, los también padres de Ni No Kuni están de regreso con un nuevo título, uno que consta de varias capas de profundidad y que estamos seguros, te encantará si es que eres seguidor de la obra de dicho estudio. Megaton Musashi W: Wired aterriza en nuestro territorio con bastante fuerza.

Hace ya tres años, Level-5 lanzó su más reciente franquicia multimedia, en esta ocasión intentando explotar el popular mercado de mechas en Japón, esto tras el fuerte declive de sus intentos con cosas como Yo-Kai Watch y Snack World. Tras un par de versiones, el también publisher finalmente se ha animado a hacer una traducción oficial en inglés con lo que es Megaton Musashi W: Wired, juego que marca su regreso a nuestra región después de una larga ausencia. Este nuevo RPG de acción con robots gigantes mezcla un montón de géneros e inspiraciones, siendo principalmente un producto fuertemente apegado a su historia y arte, con el objetivo de cautivar a un nicho muy específico de jugadores. La cosa acá es que la publicidad y exposición que está recibiendo el producto son mínimas, lo que seguramente lo encamina a fallar de nueva cuenta en lo comercial.

De muchas inspiraciones

Como te lo comentaba hace unos momentos, Megaton Musashi W: Wired toma un montón de inspiración de diferentes lados para presentar todo su concepto y claro, contar su historia. Indudablemente, Evangelion es una de sus principales fuentes, pues se nos presenta un cuento en el que la humanidad está al borde de la extinción, y en el que la única esperanza son mechas gigantes pilotados por adolescentes. Sí, podría sonar trillado, pero la realidad es que Level-5 le imprime mucho de su parte a estos fundamentos para darles un montón de personalidad, creando personajes entrañables y en general, una narrativa que es difícil de soltar una vez que todo arranca.

En Megaton Musashi W: Wired tomamos el control de Yamato Ichidaiji, joven rebelde y fanático de las peleas que gracias a su también habilidad con los videojuegos, se entera de una muy complicada realidad. Hace poco tiempo, la Tierra fue invadida por una fuerza alienígena conocida como Draktors, la cual, arrasó con el 99% de la población. Los pocos sobrevivientes se recluyeron en un refugio en el que se intenta vivir en paz gracias a una nueva tecnología que ha modificado sus recuerdos y básicamente los ha hecho olvidar el terrible suceso. Parte de quienes siguen con vida, inician con un nuevo programa de mechas conocido como Megaton-Class Rogues, el cual, podría ser la respuesta a la extinción total de nuestra especie.

Regresando al protagonista, te cuento el juego también toma elementos de Armada de Ernest Cline, pues la manera en la que se recluta a los pilotos del nuevo programa armamentista, es por medio de su habilidad con un popular videojuego. A partir de ese momento, Yamato finalmente conoce la verdad y sabe qué fue lo que pasó con su familia y por qué tiene las visiones que lo han aquejado en los últimos días, uniéndose a las fuerzas de la humanidad que intentan eliminar a los invasores de otro planeta.

La manera en la que Megaton Musashi W: Wired desarrolla su narrativa es bastante interesante, pues toma a estos personajes y poco a poco los va presentando, haciendo que cada uno juegue un papel muy importante en la historia y que no solo se sienta como de relleno. Algo que llamó enormemente mi atención es que también se usan ciertos elementos del género de espías y de conspiraciones, haciendo que nunca sepas bien hacia dónde se dirige todo y cómo es que podría terminar. Hablando de terminar, te cuento que el final me dejó verdaderamente sorprendido pues para nada me imaginé que los eventos fueran a tener ese desenlace ni mucho menos ese tono. La duración de la historia principal ronda las 25 horas si te vas por el camino principal, tiempo que evidentemente se puede ir a las nubes si quieres hacer absolutamente todas las misiones. Estoy seguro de que si te gusta la ciencia ficción de obras como las que te mencioné, esta te encantará.

Otra cosa que estoy seguro será de tu agrado, es la manera en la que se cuenta la propia historia. A pesar de que la mayoría es solo a través de diálogo directo con actuación de voz en japonés y texto en inglés, hay varias escenas que son presentadas con bellos artes fijos a manera de manga, además de que otros momentos sí están totalmente animados y que fueron sacados directamente del propio anime de Megaton Musashi. Es un verdadero deleite ver todo este arte en movimiento, el cual, hace que tanto los personajes, como los hechos en sí, cobren un nuevo nivel de vida.

Mechas y RPG

Como desarrollador, Level-5 siempre se ha caracterizado por nunca apostar por un solo género. A lo largo de su ya extensa historia, los hemos visto explorar todo tipo de experiencias que muchas veces, no parecieran haber sido hechas por las mismas manos. De igual forma, parte de su apuesta como publisher, ha tenido que ver con que cada IP nueva que lanzan, esté pensada para ser una franquicia multimedia. Como ejemplo de esto tenemos a Snack World o por supuesto, a Yo-Kai Watch. Siguiendo precisamente toda esta filosofía y forma de trabajar, tenemos a Megaton Musashi W: Wired, juego que mezcla un montón de ideas que exploran conceptos que no le habíamos visto a quienes hace unos años estuvieron detrás de Dragon Quest VIII.

Durante sus primeras horas de juego, Megaton Musashi W: Wired podría parecer un juego sencillo y sin tanta profundidad, tal vez pensado para los más jóvenes, no obstante, conforme empiezas a progresar, te puedes dar cuenta de la gran cantidad de capas de complejidad que tiene y cómo es que fácilmente se puede convertir en una experiencia de decenas de horas. Creo que la mejor manera de describir al más reciente título de Level-5, es diciendo que estamos ante un RPG de acción de mechas muy centrado en la personalización y a su vez, es una elaborada novela gráfica interactiva en la que la narrativa funge como pilar del juego en sí.

Buena parte de tu tiempo, te la pasarás explorando la pequeña ciudad en la que viven los sobrevivientes de la invasión alienígena. En estos espacios 2D con profundidad, podrás visitar diferentes distritos y lugares, todos bellamente detallados. En ellos, conocerás a una serie de distintos personajes que estarán encantados de tener una conversación contigo o por qué no, encárgate que los ayudes con tal o cual tarea, esto para claro, para recompensarte de alguna manera con algo que tenga impacto en el desempeño de tu mecha. La única queja acá es que me parece que los quests que realizas suelen ser bastante planos en su diseño. La introducción de uno más mini juegos que rompieran con el propio ritmo de la experiencia, le habrían venido muy bien al título.

Pasando al tema núcleo de Megaton Musashi W: Wired, es decir, su combate, te cuento que sus fundamentos son bastante sencillos, pero sobre todo en temas de personalización, poco a poco va presentando una importante cantidad de capas de complejidad. De entrada, estamos ante un hack and slash con elementos de shooter bastante marcados, en el que normalmente tenemos que acabar con todos los enemigos que estén en el área que visitemos. La estructura del juego está totalmente delimitada por misiones que podemos elegir a través de un menú.

Nuestro mecha cuenta con armas melee que podemos intercambiar, así como con herramientas para atacar a distancia. Además, podemos echar mano de cuatro artes o habilidades especiales distintas que se necesitan recargar y que claro, suelen hacer una enorme cantidad de daño si son utilizadas adecuadamente. Nuestro trabajo normalmente está en decidir qué tipo de ataques usar contra los diferentes tipos de enemigos que se nos ponen enfrente, los cuales, por cierto, presentan una variedad adecuada, pero tampoco que impresione. Para rematar, es posible cambiar la configuración de nuestro Rogue para por ejemplo, hacerlo más ofensivo a costa de bajar nuestras defensas.

El control de Megaton Musashi W: Wired se siente sumamente bien y es muy responsivo a nuestros comandos. Lanzarte con tus propulsores hacia un objetivo para destrozarlo de un solo golpe y rápidamente disparar a una serie de enemigos que están en el aire, se siente verdaderamente genial. De igual forma, las animaciones de las diferentes artes son vistosas y están muy bien logradas. Acá la gran crítica podría estar sobre el propio diseño de misiones, el cual, sí suele ser un poco plano, derivando en que después de la hora 13 ó 14, sí se pueda llegar a sentir un poco de tedio.

La personalización es otro de los grandes elementos de todo buen juego de mechas y como ya te lo adelantaba, en Megaton Musashi W: Wired pasarás una buena cantidad de tiempo modificando a tus diferentes robots. Cosas como el torso, brazo izquierdo, brazo derecho y piernas, podrán ser cambiados con otras piezas para mejorar los stats de la máquina e inclusive, darles más poder de daño elemental. Sumado a lo anterior, tenemos que la tarjeta madre del Rogue se puede modificar con distintas partes que claro, tendrán un enorme impacto en el desempeño que tengamos al momento de las batallas. Por si esto no fuera poco, también podrás elegir a la tripulación que esté a bordo del mecha en cuestión y que igualmente afectarán sus características.

Además de todo lo anterior, Megaton Musashi W: Wired cuenta con un importante apartado multiplayer en el que podrás competir contra gente de todo el mundo en batallas individuales o por equipos. Acá, por supuesto, todo el tema de la personalización y ajustes de tu mecha, cobra mucha más importancia. Algo de destacar es que por el bajo número de gente que hay en nuestra región jugando lo más reciente de Level-5, la verdad es que sí nos costó trabajo encontrar partida. Me parece que si te interesa todo esto, lo mejor es que uses una cuenta japonesa para poderte conectar a esos servidores.

A pesar de los defectos y vicios en los que llega a caer Megaton Musashi W: Wired, la realidad es que las poco más de 20 horas que pasé con él hasta terminar su historia, me parecieron sumamente disfrutables, y te puedo asegurar que si bien, el tedio producto de su no tan bien elaborado diseño de misiones es notable, en ningún momento padecí la experiencia pidiendo que ya terminara. Creo que al final se hace un gran trabajo con la forma en la que balancea todo el tema del combate, con la fuerte carga narrativa que tiene, además de que el propio sistema de personalización termina siendo una especie de meta juego en sí. Level-5 sabe hacer juegos divertidos que a pesar de no tener demasiada propuesta ni de querer encontrar el hilo negro, te terminan enganchando con sus distintos elementos.

El buen gusto

El arte y presentación general de los juegos de Level-5 siempre ha sido muy importante, al punto de que por ejemplo, para Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, se colaboró directamente con Studio Ghibli. Los juegos de Akihiro Hino tienen como una de sus principales prioridades la manera en la que se van a revelar ante nuestros ojos y oídos. Para fortuna de todos nosotros, dicha filosofía se mantiene, haciendo de Megaton Musashi W: Wired un verdadero deleite y de paso, uno de los juegos que probablemente más te impresionen en lo gráfico dentro del Nintendo Switch.

Para esta reseña echamos mano de la versión de Nintendo Switch, la cual, a pesar de no tener el mejor rendimiento del mundo, la verdad es que funciona de gran forma. Tanto en modo portátil, como conectado a la televisión, el juego arroja una bella imagen que hace lucir de una gran forma tanto el arte que se usa en las secciones de historia y exploración, como cuando estamos a bordo del mecha y toda la acción se desata. Aquí es donde seguramente sí notarás que el framerate pierde algo de consistencia, pero la verdad es que nunca sentí a este problema como un verdadero impedimento. Mi consejo es que si quieres una experiencia mucho más sólida en este apartado, mejor te vayas por la versión de PS5 o PC.

El arte es indudablemente lo que más brilla de Megaton Musashi W: Wired. La manera en la que fueron detallados tanto personajes, como escenarios, es sumamente impresionante, haciendo que todo cobre vida de una gran manera. Te puedo decir que el trabajo se acerca a lo que Atlus ha hecho recientemente con su serie de Persona. De igual forma me parece que el tipo de gráficas 3D que se eligieron para los combates, encajan a la perfección con la estética general del juego. De la música tampoco hay nada de qué preocuparse. Tanto el soundtrack, como la propia mezcla de audio, están a la altura. Por cierto, por ahora solo es posible poner la actuación de voces en japonés con textos en inglés, dato que seguro te es importante si es que idiomas que no sean español suelen ser una barrera para ti.

Si eres fan de cómo es que en general lucen los juegos de este estudio, te diría que Megaton Musashi W: Wired no te va a decepcionar de ninguna manera. El cuidado que hay en cada una de sus escenas es algo de destacar, mientras que su desempeño general en algo como el Switch es bueno, pero con detalles, esto claro, con la gran ventaja de tener una experiencia así para llevar contigo a cualquier lado. El buen gusto de Level-5 vuelve a brillar de forma intensa con un juego que todo el tiempo te está llenando el ojo y el oído con valores de producción que claramente están aprovechando cada centavo que les fue invertido.

Garantía de calidad

Hoy en día decidir qué jugar, muchas veces se ha convertido en cuestión de tiempo más que de recursos económicos. Dedicar decenas de horas a tal o cual título puede ser un compromiso muy fuerte, por lo que se ha transformado en una constante que los jugadores apostemos por géneros que sabemos que nos gustan, o por desarrolladores que suelen entregar productos con garantía. Desde hace ya una buena cantidad de tiempo, el sello de Level-5 es sinónimo de un videojuego de altos estándares de calidad por más que el estudio suela experimentar con diferentes formas de diseño. Megaton Musashi W: Wired continúa con esta tendencia al demostrar lo importante que es que este también publisher siga lanzando sus productos para nuestro mercado.

¿Para quién es una experiencia como Megaton Musashi W: Wired? De entrada te diría que si te gusta el trabajo de Level-5, acá vas a encontrar algo que estoy seguro te encantará. Igualmente te diría que si eres amante del anime de ciencia ficción y en general de los mechas, en este juego te sentirás como en casa. Claro que los RPG de acción con esta temática no suelen ser para todos. Me parece que si por ejemplo, Armored Core VI: Fires of Rubicon o Daemon Ex Machina no te gustaron, veo complicado que este título vaya a ser de tu agrado. Al final, los también padres de Professor Layton y más adoradas series, están recobrando su confianza en el mercado occidental con un juego que luce muy vistosos valores de producción, así como una entrañable historia y un bien diseñado gameplay que te engancha rápidamente.