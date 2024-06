¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo que se presentó en el State of Play y en la transmisión de Silent Hill. En qué hemos estado jugando esta semana, te tenemos impresiones preliminares de Elden Ring: Shadow of the Erdtree y del nuevo juego que Level-5 está publicando en nuestra región.