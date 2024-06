Ante la ausencia del E3, el Summer Game Fest se ha convertido en el evento del verano más importante del momento. Múltiples compañías, tanto indie como AAA, están involucradas en la presentación creada por Geoff Keighley. Sin embargo, hay una que brilla por su ausencia, y se trata de Nintendo.

A vísperas de una nueva presentación del Summer Game Fest, Keighley llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, en donde reveló nueva información sobre el evento. De esta forma, fue cuestionado ante la presencia de Nintendo, puesto que los fans deseaban saber si este será el año en el que la compañía japonesa nos deleitará con su presencia. Lamentablemente, este no será el caso. Al respecto, esto fue lo que comentó el organizador:

“Nintendo nunca ha sido una parte importante del Summer Game Fest todavía, siempre esperamos que sea el año adecuado para que entren y se involucren, pero eso aún no ha sucedido. Es bueno tener un par de anuncios de empresas, pero también es bueno difundirlos en diferentes lugares. Necesitan algo propio para respaldar todo eso, es un panorama en constante evolución. Summer Game Fest no es solo un espectáculo de dos horas, es realmente una especie de periodo de tiempo completo. No reivindicamos esos eventos, esas empresas los organizan, pero intentamos reunir a todos para que la audiencia pueda hacer un recorrido a través de todos estos anuncios”.

Nintendo, a diferencia de otras compañías, cuenta con su propio evento. Los Nintendo Direct se han convertido en una fuente de información que muchos esperan con ansias, y considerando que una presentación de este siempre se lleva a cabo en el verano, no es una sorpresa que la compañía japonesa opte por tener un espacio completamente dedicado a ellos, en lugar de compartir el escenario con otros.

Esto no es nuevo. Si bien Nintendo siempre tuvo presencia en el piso de E3, durante las últimas ediciones del evento la compañía dejó de lado las presentaciones en persona que tanto los caracterizaban hace años. Los Nintendo Direct les permiten tener el control total de los anuncios y la forma en la que ciertos aspectos son revelados al público en general, por lo que no es una sorpresa que no tengan planes para regresar a un formato en donde están a la disposición de otros.

Si bien Nintendo no tendrá presencia en el Summer Game Fest, sí tienen pensado llevar a cabo un nuevo Nintendo Direct durante el verano de este año, aunque por el momento se desconoce cuándo es que esto sucederá. En temas relacionados, empleado de Google estuvo detrás de múltiples filtraciones de Nintendo. De igual forma, filtran otro juego para el Switch 2.

Nota del Autor:

Nintendo probablemente nunca estará en el Summer Game Fest. No solo tienen el Nintendo Direct, sino que las participaciones que han tenido en los últimos The Game Awards no han sido las mejores experiencias para ellos, algo que probablemente los desanime a tener presencia en el evento de verano.

Vía: Geoff Keighley