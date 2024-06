Aumentan los precios de suscripción en Twitch

Twitch es una compañía en constantes cambios. Algunos de estos son positivos, mientras que otros no son del agrado de los usuarios. En esta ocasión, se ha revelado que la empresa tiene pensado aumentar el precio de la suscripción de nivel uno a partir del próximo mes de julio.

Por medio de un reciente correo que han recibido los usuarios de la plataforma, se ha dado a conocer que a partir del próximo 11 de julio, el precio de la suscripción nivel uno en Twitch aumentará, aproximadamente, un 25%. La cantidad será diferente dependiendo de la región. En el caso de México, el nuevo precio será de $60 pesos, mientras que en Estados Unidos esto pasa de costar $4.99 dólares, a $5.99 dólares. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“A partir del 11 de julio, actualizaremos los precios de las suscripciones de nivel 1 y las suscripciones de regalo en la web para los suscriptores actuales El aumento de los ingresos por suscripción que recibe Twitch contribuye a mantener y construir el futuro a largo plazo del streaming. Los precios de las suscripciones de nivel 2, 3 y de regalo no van a cambiar por ahora. Estas actualizaciones solo se aplican a las suscripciones compradas en la versión web de Twitch accesible mediante ordenador o dispositivo móvil. Los precios de las aplicaciones móviles se actualizarán en los próximos meses y te avisaremos de cualquier cambio con 30 días de antelación”.

Por el momento, las suscripciones de nivel dos y tres no se verán afectadas y mantendrán su precio. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro aún no determinado. Considerando que Kick, el gran competidor de Twitch, parece que ha llegado para quedarse, es muy probable que la empresa morada comience a implementar más cambios, no solo para combatir a esta nueva plataforma, sino para remediar las pérdidas que han tenido.

Solo nos queda esperar para ver cuál será el siguiente paso de Twitch, y si este será del agrado del público o no. En temas relacionados, Pokimane deja Twitch. De igual forma, Corea del Sur impone una importante multa a Twitch.

Nota del Autor:

Este era un cambio más que obvio. Si bien los creadores de contenido no se verán tan afectados a primera instancia, los usuarios probablemente comiencen a reevaluar sus suscripciones, algo que puede repercusiones a gran escala a lo largo de todo Twitch.

Vía: Twitch