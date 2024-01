La streamer Pokimane deja Twitch

Para que algunas de las plataformas de streaming más populares del momento logren sobresalir, necesitan de algunas caras conocidas. De esta forma, nombres como Ludwing, Amouranth o xQc se han convertido en sinónimos de sus respectivas compañías. De esta forma, fue una sorpresa escuchar que Pokimane, una de las streamers más famosas de todo el mundo, ha abandonado Twitch.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Imane Anys, más conocida como Pokimane, ya no tiene pensado seguir transmitiendo por Twitch. Esta noticia sale a la luz a 10 años de su stream en esta plataforma. Esto fue lo que comentó al respecto:

Al respecto, Twitch también comentó lo siguiente:

What an incredible journey it’s been. We’re so proud of everything you’ve accomplished and what’s ahead in the future.

You’ll always have a home on Twitch, Poki 💜

— Twitch (@Twitch) January 30, 2024