Twitch ahora prohíbe la desnudez implícita

La plataforma de Twitch ha sido bastante polémica en los últimos meses, dado que muchos de sus creadores de contenido se aprovecharon de mostrar desnudos para crear morbo en los espectadores y que así les dieran mayores donaciones o también las suscripciones de pago. Con las quejas de muchos usuarios lograron que este tipo de contenido sea sancionado en la página, aunque se seguían presentando de una manera que según las reglas no ameritaban algún tipo de baneo hacia la persona implicada.

Con ese pretexto en mente, la gente empezó a hablar de desnudez con fines artísticos, lo que al final terminó siendo lo mismo para seguir generando el mismo dinero de siempre, algo en lo que la marca se ha fijado y al poco tiempo lo quitó para fortuna de quienes deseaban una plataforma más sana. Sin embargo, encontraron otro agujero en los términos para añadir desnudos implícitos que no muestran partes privadas pero que dan a entender no llevan prendas puestas, así que de nueva cuenta las reglas se cambiaron.

En una publicación de blog, Twitch presentó nuevas pautas con respecto a la desnudez implícita, que ahora está prohibida con efecto inmediato, y que puede ser desde baneos de un día hasta permanentes. Cualquiera que muestre piel que las reglas consideren que debería estar cubierta se enfrentará a “una acción coercitiva” según dice el texto. Por lo tanto, si se usa ropa transparente o parcialmente, o usan barras negras para cubrir las partes privadas es probable que se apliquen los castigos correspondientes.

Aquí lo dicho en el comunicado:

No permitimos que los streamers estén total o parcialmente desnudos, lo que incluye exponer los genitales o las nalgas. Tampoco permitimos que los streamers insinúen o sugieran que están total o parcialmente desnudos, lo que incluye, entre otros, cubrir los senos o los genitales con objetos o barras de censura. No permitimos el contorno visible de los genitales, incluso cuando están cubiertos. Siempre está prohibida la retransmisión de menores desnudos o parcialmente desnudos, independientemente del contexto. A aquellas que se presenten como mujeres, les pedimos que se cubran los pezones y no expongan la parte inferior del busto. El escote no tiene restricciones siempre que se cumplan estos requisitos de cobertura y esté claro que el streamer lleva ropa. Para todos los streamers, de bencubrir el área que se extiende desde las caderas hasta la parte inferior de la pelvis y las nalgas.