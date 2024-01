Esto durará Prince of Persia: The Lost Crown

Aunque pueda parecer una broma, el año está arrancando con muchos juegos importantes, entre ellos tenemos a The Last of Us Part II: Remastered, Another Code: Recollection, entre otros que serán de gran ayuda para esperar el gran lanzamiento del mes de febrero, Final Fantasy VII Rebirth. Uno de estos títulos ha sido bastante esperado por parte de los fans de los Metroidvania, y es es justamente Prince of Persia: The Lost Crown, teniendo así un fantástico regreso a la saga después de años con ausencia.

Según lo mencionado por revistas importantes como Game Informer (que probablemente ya lo terminaron por cuestiones de prensa), el juego tendrá una duración aproximada de 25 horas, algo bastante aceptable para tratarse de una aventura en dos dimensiones con backtracking. Sin embargo, no ha quedado tan claro de si es en una partida que solo se dedica a los elementos de historia, o si es obteniendo el 100% de los objetos y liberando todo el mapa que se tiene a disposición.

Para los que tengan dudas de adquirir el juego también hay noticias positivas, ya que una demo gratis será liberada dentro de los próximos días, concretamente el 11 de enero en todas las plataformas, así que será el momento ideal para reflexionar si vale o no la pena gastar por el título, Aparentemente no habrá salvación del progreso, por lo que los usuarios deberán jugar desde el inicio en caso de que quieran la experiencia completa cuando llegue a mediados de este mes.

Esta es la sinopsis del juego: