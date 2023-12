Pese a lo accesible que se han convertido las plataformas de streaming a nivel mundial, la piratería sigue siendo un negocio bastante fuerte. De esta forma, recientemente se dieron a conocer las 10 series más pirateadas de 2023, en donde encontramos a The Last of Us por parte de HBO en el puesto número uno.

De acuerdo con Torrentfreak, The Last of Us fue la serie más pirateada de 2023, superando así a producciones como la segunda temporada de LOKI, Ahsoka, Ted Lasso, y muchas más. Esta es la lista de las producciones más pirateada del año:

–The Last of Us – HBO

–The Mandalorian – Disney+

–Loki – Disney+

–Ahsoka – Disney+

–Secret Invasion – Disney+

–Silo – Apple TV

–Monarch: Legacy of Monsters – Apple TV

–Tulsa King – Paramount+

–Gen V – Amazon Prime

–Ted Lasso – Apple TV+

Por años, Game of Thrones se encontraba en la cima de esta lista, pero tras su decepcionante final, producciones como WandaVision y The Mandalorain fueron capaces de tomar el primer puesto en el 2020 y 2021 respectivamente. Sin embargo, con el estreno de House of the Dragon en el 2022 y The Last of Us, las producciones de HBO han logrado recuperar su corona.

Con la segunda temporada de House of the Dragon planeada para llegar al mercado el próximo año, es probable que la adaptación de la Danza de Dragones logre ser la serie más pirateada del 2024. Respecto a la segunda temporada de The Last of Us, aunque por el momento no sabemos cuándo es que este trabajo esté disponible, seguramente causará que más y más personas la vean, ya sea por medio de servicios legales, o no.

En temas relacionados, este sería en el que se estrenaría la segunda temporada de The Last of Us. De igual forma, parece que ya hay actriz para interpretar a Abby en esta serie.

Nota del Editor:

Si bien la piratería sigue siendo una forma de consumir series y películas para muchas personas, prefiero pagar por la comodidad y la sencillez que es simplemente abrir alguna aplicación y ver una producción inmediatamente, sin la necesidad de enfrentarme a posibles virus y a un sin fin de anuncios.

Vía: Torrentfreak