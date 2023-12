Revelan año de estreno de The Last of Us temporada dos

A inicios de este 2023 se dio un suceso que movió las redes por aproximadamente dos meses seguidos, y eso fue el justo el estreno semanal de capítulos de la serie de The Last of Us, la cual toma los acontecimientos del primer juego y los adapta perfectamente en su totalidad. Y gracias al éxito que acumuló al poco tiempo se ha confirmado una segunda oleada por parte de HBO Max, pero ahora el problema era adivinar justamente la fecha de estreno.

Las dudas respecto al tema han quedado despejadas hace poco tiempo, ya que en su cuenta de Instagram, HBO declaró que podemos ver a Ellie y Joel de regreso en la pantalla chica hasta el año 2025. Y eso coincide con algunos archivos que se filtraron hace meses, en los que se dice que el inicio de las grabaciones se darán a partir de febrero de 2024. A eso se tiene que sumar el proceso de post producción, incluyendo seleccionar escenas y editar los diferentes fragmentos.

El retraso para continuar con el éxito desmedido se debe a algo en concreto, y eso es la huelga de actores que se dio hace un par de meses, evitando que las grabaciones se pudieran llevar a cabo, no solo con esta serie, sino también con muchos programas de diferente índole, incluyendo películas de gran presupuesto como Deadpool 3. Por esa razón es que los actores recientemente volverán a trabajar y el proceso llevará sus meses, aproximadamente unos siete.

Algo que se debe mencionar respecto a la segunda temporada, es el hecho de que va a adaptar la narrativa del segundo juego, pero no en su totalidad, y es que debemos recordar que en este último se toman en cuenta dos puntos de vista de personajes, teniendo como consecuencia que veamos el de Abby hasta la tercera. El propio productor de la serie ha mencionado que posiblemente los hechos completos se aborden a una posible temporada más, al menos que decidan sacar más episodios esta vez.

Recuerda que ya puedes ver la primera temporada de The Last of Us en HBO Max.

Vía: Instagram

Nota del editor: Será increíble ver qué diferencias le han puesto al guión de la nueva temporada, y sobre todo conocer a los nuevos actores que se suman al elenco de personajes, incluyendo a Abby, Lev, Dina, entre otros que tienen bastante importancia en el segundo juego.