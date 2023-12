Creador de Dragon Ball le hace bello homenaje a Naruto

El mercado de los anime ha crecido bastante, con franquicias muy queridas como My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, entre otras que han logrado tener a sus públicos debido a que ya no es tema tabú el apreciar estas caricaturas provenientes de occidente. Y esta claro que esto no sería así sin los pioneros que llegaron para expandirse en el mudo, hablamos concretamente de series como Saint Seiya, Rurouni Kenshin y por último y más importante, la marca de Dragon Ball.

La serie creada por Akira Toriyama ha logrado pasar fronteras, a tal punto de crear influencias en otros creadores de manga, y eso nos lleva a Masashi Kishimoto, quien en algún par de ocasiones ha mencionado que se ha inspirado en Dragon Ball para dar forma a su obra consagrada, Naruto. Y eso nos lleva a que hace poco le hiciera un tributo en forma de dibujo, y Toriyama ha hecho su respuesta pero al revés, dibujando a Gokú pero como un ninja proveniente de Konoha.

Aquí puedes ver la ilustración:

Básicamente se trata de un arte en el que podemos ver al Saiyajín que ya es parte de este mundo de ninjas, y que parece tomar en esta ocasión el papel del personaje que ama los platos de ramen y los enfrentamientos shinobi. Le podemos ver sobre Gamabunta, una las invocaciones clave dentro de la historia, pues libro la gran batalla en compañía de Naruto contra el amenazante Gaara.

Recuerda que puedes ver Naruto y Dragon Ball en diferentes plataformas de streaming.

Vía: Screenrant

Nota del editor: Este tipo de colaboraciones me gustan bastante, de hecho también lo hemos visto con Naruto y One Piece, con portadas de manga donde los personajes salen ocultos, pues por alguna razón quedaron de acuerdo para no dar la la cara en cuestión.