La revista Time elige a su Juego del año de 2023

Llegamos a la temporada de premios en el mundo de los videojuegos, y muchas páginas ya están publicando que títulos les han gustado más dentro de los 12 meses en circulación, de hecho, este jueves de van a celebrar The Game Awards, programa en que no solo hay ganadores, sino también anuncios con novedades. Y parece que algunos colegas del medio ya se le adelantaron al acontecimiento, concretamente la revista conocida como Time, la cual es muy importante en la cultura pop.

Concretamente, han hecho una especie de top en la que se han seleccionado grandes juegos de este año, teniendo producciones como The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Baldur’s Gate, Spider-Man 2, entre otros que tuvieron su momento de grandeza en el 2023. Lo más extraño es que ninguno de ellos se llevó el primer lugar, pues el galardón se lo ha llevado ni más ni menos que Alan Wake II, nueva entrega de Remedy Entertainment que tardó mucho tiempo para tomar forma,

Acá el top:

1.- Alan Wake 2

2.- Baldur’s Gate 3

3.- Spider-Man 2

4.- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

5.- Resident Evil 4 Remake

6.- Dead Space Remake

7.- Super Mario Bros. Wonder

8.- Star Wars Jedi: Survivor

9.- Diablo 4

10.- Dredge

Dentro de la lista estos juegos se han dado merecidos lugares a producciones como Star Wars Jedi: Survivor, el cual si bien no ha logrado algo tan grande como pasó con su antecesor, pero que al menos hace de la jugabilidad algo que vale mucho más la pena. De igual manera, les dan un lugar merecido a dos remakes que lograron subir el estándar de este tipo de juegos, hablamos claramente de Resident Evil 4 y también Dead Space.

Recuerda que el 7 de diciembre se celebran The Game Awards.

Vía: Time

Nota del editor: Es algo inesperado que hayan elegido a Alan Wake II, dado que si bien no es mal juego, tampoco trascendió mucho en las redes como paso con Zelda o Baldur´s Gate. Sin embargo, ya veremos pronto a quién le darán la estatuilla en la premiación de mañana.