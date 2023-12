Tráiler oficial del nuevo modo de The Last of Us Part II

Hace un par de semanas se anunció algo que no se veía venir por parte del público en general de PS5, con la revelación de The Last of Us Part II: Remastered, juego que es una versión mejorada del que ya vimos hace tres años atrás pero que no solo tiene dichos cambios gráficos. En esta ocasión se suman algunos modos de juego como niveles que no llegaron a la versión final y un roguelike particular que lleva el nombre de No Return.

Para celebrar que falta poco más de un mes para que este juego sea lanzado, la compañía ha liberado un tráiler de este modo, en el cual el usuario avanzará por diferentes escenarios del título principal derrotando a muchos enemigos, y claro, si este pierde tendrá que regresar al inicio perdiendo todos sus objetos. Lo más curioso es que habrá personajes jugables nuevos como Lev, Tommy, Dina, Jesse, entre otros que acompañan a las protagonistas del juego en sus campañas.

Aquí le puedes echar un vistazo:

Esta es la descripción que PlayStation le ha puesto a este nuevo modo:

Experimenta el profundo combate de The Last of Us Part II Remastered a través de un modo para un jugador completamente nuevo! Sobrevive tanto como puedas en cada carrera, mientras eliges tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios con diferentes enemigos y ubicaciones memorables de toda la Parte II, todos los cuales culminan en intensas batallas contra jefes. Juega como Ellie, Abby y una variedad de personajes desbloqueables, incluidos personajes nunca antes jugables como Dina, Jesse, Lev, Tommy y más, cada uno con rasgos únicos para ofrecer una variedad de estilos de juego y desbloquea máscaras para ellos a medida que avanzas. progreso para usar en el modo.

Recuerda que The Last of Us Part II: Remastered llega el 19 de enero para PS5. Habrá versión física y quienes ya tengan el juego de PS4 podrán actualizar por $10 USD.

Vía: PlayStation

Nota del editor: La verdad este modo se ve muy bien y valdría la pena probarlo el próximo mes que se lanza este juego al mercado de PS5. En mi caso, pagaré los 10 dólares para hacer la actualización, de momento no quiero pagar otros 60 por el disco.