40 mill PS5 se venden diario en 2023

Las ventas del PlayStation 5 siguen creciendo. Tan solo en lo que va del año fiscal, se ha reportado que la más reciente consola de Sony ha logrado vender más de 7.1 millones de unidades. Ahora, nueva información ha revelado que se venden más de 40 mil unidades de PlayStation al día.

De acuerdo con un reporte por parte de Finbold ha revelado que, para octubre de 2023, se vendieron mensualmente un promedio de 1,238,109 unidades de la consola PlayStation 5. El promedio es de aproximadamente 285,718 unidades semanales y 40,705 diarias.

Considerando que nos encontramos en la temporada de final de año, y el PlayStation 5 Slim ya está disponible, es muy probable que este número promedio aumente una vez que termine el 2023. Actualmente, Sony ha revelado que desde su lanzamiento a finales de 2020, el PS5 ha vendido más de 45 millones de unidades, por lo que espera que alcance las 100 millones dentro de dos o tres años.

Recordemos que, en su momento, Sony no era capaz de cumplir con la alta demanda del PlayStation 5. Esta consola llegó en un momento complicado para la industria. Gracias a la pandemia, no solo hubo serios problemas de distribución, sino que también vimos una escasez de chips que afectó la producción del hardware. Esto dio pie a una escasez de consolas que fue aprovechada por los revendedores, quienes acapararon todos los PS5 disponibles, y aumentaban sus precios en línea.

Sin embargo, Sony ha hecho todo lo posible para remediar esto. El aumento de la demanda también puede atribuirse a otros factores, en particular la reciente reducción de los precios mundiales. El exorbitante precio inicial y la persistente escasez de existencias hacían que adquirir una PS5 fuera casi imposible y económicamente no era viable. Los actuales recortes de precios han servido como un incentivo convincente para muchos jugadores.

Junto a esto, Sony ha hecho que su hardware sea sumamente atractivo, tanto para los usuarios en particular, así como para los coleccionistas que gozan de ediciones especiales y variaciones de colores. Al mismo tiempo, Sony ha presentado una nueva versión de su última consola, el PS5 Slim. Este hardware conserva las mismas características tecnológicas que definen a la PS5 estándar, pero ahora está empaquetada en un formato más compacto. Además, incluye una unidad de disco Blu-ray Ultra HD acoplable y un SSD de 1 TB, lo que ofrece a los usuarios opciones ampliadas de almacenamiento interno.

Por último, no hay que olvidar la oferta de software. Si bien la lista no están grande como a muchos les gustaría, actualmente están disponibles títulos como Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Mavel’s Spider-Man 2, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part I, Gran Turismo 7 y, por supuesto, la oferta third party no se queda atrás con Final Fantasy XVI y en un futuro veremos Final Fantasy VII Rebirth y Death Stranding 2.

Con el éxito del PlayStation 5, se espera que Sony siga sus esfuerzos para hacer de la consola algo sumamente atractivo para el público en general, por lo que bien podríamos estar frente al hardware que por fin logre superar la barrera de las 155 millones de unidades vendidas del PlayStation 2. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, PlayStation Portal le gana en ventas al Xbox Series X|S. De igual forma, Sony PlayStation se enfrenta a una demanda histórica.

Nota del Editor:

El PlayStation 5 es una gran consola, con una gran serie de ofertas que valen mucho la pena. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que la plataforma de Sony está arrasando en esta generación. Sin embargo, aún hay espacio para mejorar en múltiples apartados que van más allá de la distribución, especialmente en la oferta de juegos por años, la cual actualmente se reduce a dos o tres.

Vía: Finbold