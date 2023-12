Está más que claro que el enfoque de Xbox durante esta generación es lograr que Game Pass esté disponible en la mayor cantidad de dispositivos posibles. De esta forma, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de ver este dispositivo en Nintendo Switch y en PlayStation 5. Sin embargo, Phil Spencer, jefe de Xbox, por fin ha hablado sobre este tema, eliminado por completo la posibilidad de esto.

En una reciente entrevista con Windows Central, Spencer fue cuestionado sobre previos reportes y rumores que señalan los planes de Microsoft de llevar Xbox Game Pass a las consolas de Nintendo y PlayStation. Sin embargo, el directivo ha dejado en claro que este no es el enfoque de la compañía en estos momentos, y están más preocupados en proporcionarle a las personas que tengan un Xbox la mejor experiencia posible. Esto fue lo que comentó:

“Empezaré diciendo que no tenemos planes de llevar Game Pass a PlayStation o Nintendo. No está en nuestros planes. En lo que quiero centrarme es en ¿cómo continuamos innovando para las personas que se han comprometido con nuestra plataforma de hardware? ¿Y cómo continuamos asegurándonos de que se sientan bien con su inversión en lo que hemos construido? Game Pass fue una de las cosas que sabes que construimos durante los últimos cinco años y seguimos creciendo, está en PC, está en la nube. Es una parte importante de la identidad de la consola Xbox. Y creo que seguirá siendo así. Y continuaremos buscando formas futuras de innovar en nuestra cartera de juegos y nuestra plataforma”.

Sin embargo, la respuesta de Spencer contradice lo dicho por Tim Stuart, CFO de Xbox, quien ha señalado que uno de los objetivos de la compañía es llevar Game Pass a todas las pantallas posibles, y se deja en claro que esto es parte de sus objetivos a largo plazo:

“Nuestra misión es llevar nuestras experiencias propias y nuestros servicios de suscripción a todas las pantallas que puedan jugar. Eso significa televisores inteligentes, dispositivos móviles, eso significa lo que habríamos considerado competidores en el pasado, como PlayStation y Nintendo”.

Considerando que la compra de Activision Blizzard King por fin ha llegado a su fin, se ha rumoreado que Xbox ahora tiene el tiempo necesario para enfocarse en llevar Game Pass a la mayor cantidad de plataformas posibles. Si bien ya encontramos este servicio de suscripción en PC, así como en dispositivos móviles y televisores por medio de la nube, reportes han señalado que Microsoft ha hecho todo lo posible para que los usuarios del Nintendo Switch y PlayStation 5 también tengan acceso a la gigantesca librería que encontramos en esta plataforma.

Junto a esto, en la entrevista destaca el hecho de que Spencer habló positivamente del hardware del Xbox Series X|S. Recordemos que en las últimas semanas se han dado a conocer número negativos relacionados con las ventas de estas consolas, las cuales pintan un panorama poco positivo para la marca en este apartado:

“Obviamente, voy a tener mi propio punto de vista sobre nuestro hardware. Pero creo que nuestros equipos de hardware hicieron un gran trabajo con Xbox Series X y Xbox Series S de esta generación, brindando valor y rendimiento en la línea de hardware. Cuando pienso en inversiones en cosas como Game Pass y Xbox Cloud Gaming, cross play y cross save e ID@Xbox, todas estas cosas, quiero que sigamos innovando, para que la gente en nuestra consola sienta que estamos haciendo inversiones en consolas que coincidan con el compromiso que están asumiendo con nosotros”.

En temas relacionados, esta es la razón por la cual Xbox no comparte sus ventas de consolas. De igual forma, estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass este mes.

Nota del Editor:

Game Pass es parte de la identidad de Xbox, y si bien sería interesante ver a esta plataforma en consolas de Nintendo y PlayStation, esto no tiene mucha cabida con las visiones que tienen los competidores de Microsoft. De esta forma, no es una gran pérdida si Game Pass no llega al Switch o PS5.

Vía: Windows Central