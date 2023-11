Xbox revela por qué no comparte ventas de consolas

No es un secreto que Xbox está por detrás de PlayStation y Nintendo en el mercado de hardware. Mientras que la competencia de Japón comparte constantemente las ventas de consolas que han tenido, Microsoft ha dejado de hacer esto. Si bien muchos han señalado que esto se debe a su posición en este mercado, un ejecutivo de Xbox ha mencionado que este no es el caso, ya que su enfoque en el contenido que ofrecen.

En una plática durante Wells Fargo 2023 TMT Summit, Tim Stuart, CFO de Xbox, mencionó que la compañía ya no revela las ventas de hardware, puesto que no representa su verdadero crecimiento. En su lugar, están enfocados en las ventas generales del contenido que ofrecen. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hace unos seis o siete años dejamos de dar volumen a la consola de forma externa. Y al principio fue como, ‘¿qué estás haciendo?’ Eres el negocio de Xbox, no nos das consolas, eso no tiene sentido. Pero en realidad fue el primer punto en el que dijimos: no, no, se trata de servicios de contenido. Nuestro negocio es PxQ [el producto de precio y cantidad], más clientes gastan más dinero. Y así es realmente como pienso sobre nuestro modelo. Entonces, cuando hablamos de contenido y servicios externamente, ese es nuestro [indicador clave de desempeño]. Y para que ese número aumente, necesitas más jugadores y necesitas que más jugadores gasten dinero. Y realmente nos hemos centrado en eso con nuestros equipos internos como: así es cómo hacemos crecer el negocio, atraemos a más usuarios y encontramos formas para que jueguen. Y va un poco a (y mi último punto aquí es sobre el modelo de negocio) que lo llamamos optimización del modelo de negocio, pero en realidad diversidad de modelos de negocio. Y si un jugador entra, puede suscribirse a Game Pass, puede comprar un juego digitalmente y puede tener publicidad para financiar sus juegos de esa manera. Entonces, independientemente de cómo quieran monetizar, estamos tratando de encontrar una manera de que gasten dinero con nosotros. Y lo hemos visto como un muy, muy buen acelerador en este panorama de contenidos y servicios”.

En lugar de enfocarse solamente en la venta de hardware y software, como lo hacen Nintendo y PlayStation, Xbox le ha dado un mayor enfoque a Game Pass, así como a su crecimiento en el mercado de PC y la nube. Sin embargo, desde hace tiempo la compañía no ha compartido el número de suscriptores de Game Pass. La última vez que se habló de este tema, se mencionaba que había 25 millones de personas inscritas, pero hoy en día se desconoce si este número ha aumentado o disminuido. Al respecto, esto fue lo que comentó Stuart:

“Obviamente ha crecido desde entonces. Pero Game Pass son millones y millones de suscriptores mes tras mes, lo cual, para mí, me encanta porque es más una anualidad paga en lugar de apostar en esos grandes lanzamientos de juegos cada trimestre o cada año, pero un Game Pass también nos ayuda a suavizarlo”.

Además de Game Pass y su presencia en PC y el mercado móvil, Xbox también tiene pensado adentrarse en el mercado móvil de una forma mucho más agresiva. Recordemos que la compra de Activision Blizzard también incluye a King, responsables de Candy Crush. En su plática, Stuart habló sobre las limitaciones de las consolas, y las posibilidades del mercado móvil para crecer su negocio.

“La mayoría de los jugadores del mundo juegan en dispositivos móviles. Pensamos en el panorama de las consolas y parte de la evolución real del acuerdo fue, oye, mira, tenemos una audiencia de consolas fija con Xbox o relativamente fija, pero no crece tan rápido. Tienes un mercado direccionable de un par de cientos de millones de consolas. Tienes 300 o 400 millones en el mercado de jugadores de PC, y luego tienes miles de millones en el mercado móvil”.

Es natural que una compañía opte por un camino diferente cuando uno le está fallando. Las ventas de hardware no son positivas para Xbox, especialmente cuando las comparamos con el PlayStation 5 y Switch. Sin embargo, si su enfoque es Game Pass, y no han compartido el número de usuarios actuales, esto también es una señal de que algo no va tan bien.

