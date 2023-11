Far Cry 6 y más juegos llegan a Xbox Game Pass

A solo unas horas de que comience diciembre, y como ya se esperaba, Xbox ha revelado una nueva lista de juegos que llegarán a Game Pass durante la primera mitad del próximo mes. Además de Remnant y su secuela, títulos que ya están disponibles, también veremos experiencias como Far Cry 6 en este servicio.

Sin lugar a dudas, la primera mitad de diciembre será un mes cargado para todos los fans de Xbox, ya que Game Pass agregará 12 juegos, algunos completamente nuevos, como lo son SteamWorld Build, mientras que también se han agregado algunos de los títulos más grandes de los últimos años, como los son Far Cry 6. Conoce la lista completa a continuación:

–Remnant: From the Ashes (Nube, Consola y PC) – Disponible hoy

–Remnant II (Nube, PC, Xbox Series X|S) – Disponible hoy

–Spirit of the North (Nube, Consola y PC) – 1 de diciembre

–SteamWorld Build (Nube, Consola y PC) – 1 de diciembre

–Clone Drone in the Danger Zone (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 5 de diciembre

–Rise of the Tomb Raider (Nube, Consola y PC) – 5 de diciembre

–While the Iron’s Hot (Nube, Consola y PC) – 5 de diciembre

–World War Z: Aftermath (Nube, Consola y PC) – 5 de diciembre

–Goat Simulator 3 (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 7 de diciembre

–Against the Storm (PC) – 8 de diciembre

–Tin Hearts (Nube, Consola y PC) – 12 de diciembre

–Far Cry 6 (Nube, Consola y PC) – 14 de diciembre

Lamentablemente, no todas son buenas noticias, ya que el próximo 15 de diciembre, los siguientes juegos dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass, aunque aún los puedes comparar con un 20% de descuento en la Microsoft Store.

–Chained Echoes (Nube, Consola y PC)

–Opus Magnum (PC)

–Potion Craft: Alchemist Simulator (Nube, Consola y PC)

–Rubber Bandits (Nube, Consola y PC)

Sin lugar a dudas, diciembre será un mes muy activo para Xbox Game Pass. Junto a esto, no se descarta que durante The Game Awards la próxima semana, más juegos sean revelados para este servicio de suscripción. En temas relacionados, tienda vende Xbox Series S con juego físico. De igual forma, Xbox insiste en meter sus servicios a Nintendo Switch.

Nota del Editor:

De esta selección, tengo que admitir que el título que más me llama la atención es SteamWorld Build. Si bien este tipo de experiencias donde tienes que construir y administrar una ciudad no son de mi agrado total, soy un gran fan de esta serie, y no puedo esperar para ver cómo es que esta nueva entrega se compara con el resto.

Vía: Xbox