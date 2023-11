Remnant y su secuela llegan a Xbox Game Pass

Noviembre ha sido un gran mes para Xbox Game Pass. Juegos como Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica, Wild Hearts, y muchos títulos más, se unieron a este servicio en las últimas semanas. Ahora, el día de hoy se ha dado a conocer que, inesperadamente, Remnant: From The Ashes y su secuela también ya están disponibles en Xbox Game Pass.

Usualmente, Xbox comparte dos listas mensuales con todos los juegos que llegarán a Xbox Game Pass a lo largo del mes. En ninguna de estas selecciones para noviembre se había mencionado la inclusión de Remnant: From The Ashes y Remnant II, secuela que llegó al mercado este mismo año. Sin embargo, los usuarios de este servicio se despertaron con la gran noticia de que estos dos títulos ya están disponibles, tanto en consolas como en PC.

Para aquellos que no conozcan la serie, los juegos de Remnant son shooters en tercera persona con elementos de RPG. Junto a esto, cada título cuenta con un par de elementos Soul-like, lo cual les ha dado una personalidad bastante interesante. El primer título llegó a consolas y PC en el 2019, y logró un alto nivel de reconocimiento. Por su parte, su secuela tuvo un lanzamiento positivo en julio de este mismo año, en donde logró destronar a Diablo IV como el juego más vendido de este mes en Estados Unidos.

De esta forma, más personas tendrán la oportunidad de disfrutar de esta serie sin gastar más allá de su suscripción a Game Pass. Junto a esto, con diciembre, a solo unas horas de distancia, es muy probable que Xbox dé a conocer una nueva lista de juegos que se unen a su servicio de suscripción, aunque no se descarta que la compañía se guarde esta información para The Game Awards, evento que se llevará a cabo en solo una semana.

Durante la primera mitad de noviembre, Xbox Game Pass recibió Thirsty Suitors, Football Manager 2024 Console, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Dungeons 4, Wild Hearts y Spirittea. Por su parte, la segunda mitad del mes nos entregó Persona 5 Tactica, Dune: Spice Wars, Rollerdome y, por su puesto, Remnant: From The Ashes y Remnant II.

Recordemos que el enfoque principal de Xbox en los últimos años ha sido Game Pass. Lamentablemente, parece que la venta de hardware y software ya no es tan importante para Microsoft. Esto ha ocasionado que la compañía esté desesperada para entregarnos juegos de forma constante. Una de las formas para lograr esto ha sido la adquisición de múltiples estudios a lo largo de los últimos años.

Claro, Activision Blizzard King es el caso más fuerte, pero no hay que olvidar que ZeniMax Media, en donde encontramos a Bethesda, también fue una compra bastante pesada para Microsoft. Junto a esto, también se han creado estudios específicos para enfocarse en una sola franquicia, como lo es 343 Industries con Halo.

Si bien sus esfuerzos han tenido un resultado mixto, sí hemos visto una gran variedad de juegos en los últimos años. Tan solo en el 2023 se nos entregó el fantástico Hi-Fi Rush, Forza Motorsport y Starfield, aunque también vimos el lanzamiento de Redfall. Junto a esto, se espera que en un futuro lleguen al mercado experiencias como Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II, Fable, el juego de Indiana Jones, The Elder Scrolls VI, y muchas experiencias más.

Por si fuera poco, no hay que olvidar a todos los estudios que actualmente están trabajando en proyectos que no se han dado a conocer, como lo son The Coalition, quienes seguramente están haciendo todo lo posible para entregar Gears 6 lo más pronto posible. En temas relacionados, tienda vende Xbox Series S con juego físico. De igual forma, Xbox insiste en meter sus servicios a Nintendo Switch.

Nota del Editor:

Xbox Game Pass sigue siendo una forma muy interesante para todos aquellos que tienen una consola de Microsoft o PC. Sin embargo, como todo servicio de suscripción, los juegos eventualmente dejarán esta plataforma, por lo que no es algo tan recomendado si deseas experimentar un RPG con cientos de horas.

Vía: VGC