Tienda vende Xbox Series S con juego no compatible

Estamos en la época en la cual muchas tiendas empiezan con las ofertas de navidad, ya sea con accesorios a precios llamativos o hasta bundles que la gente se puede llevar con juegos recientes, a menudo son entregas de deportes para que el convencimiento sea mejor. Sin embargo, existen empresas que no siempre conocen cómo funcionan sus productos y eso se demuestra con las burlas que hace la gente al respecto.

Según lo compartido en redes sociales, la tienda conocida como MediaMarkt ha lanzado un nuevo paquete de Xbox Series S, esto con un código que otorga dinero al usuario para que compre lo que quiera en la tienda digital. El problema aquí, es que también regalan una copia de Ea Sports FC 24, y ante esto surge la duda de porque sería un problema un juego gratis con la compra de la consola, el detalle es que dicha copia es física, lo que hace al juego totalmente incompatible con el aparato.

Aquí puedes verlo:

Xbox Series S + a PHYSICAL copy of FIFA 23 😅

The rush to get these out of the unwanted inventory is real. pic.twitter.com/Th8QiqXICa

— OnlyGoodGames™ (@OGG1993) November 27, 2023