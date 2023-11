Con el último mes del año a solo unos días de distancia, y con The Game Awards en marcha para llevarse a cabo la próxima semana, muchos se preguntan cuál ha sido el mejor juego de 2023. Si bien cada persona tiene su propia respuesta, Metacritic se ha encargado de publicar su anual listo de los 10 Títulos Mejores Calificados del año, y el primer puesto se disputa entre dos fantásticas experiencias.

De acuerdo con Metacritic, el primer puesto en esta lista es un empate entre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3, ambos con una calificación de 96. Seguido de estos dos, encontramos múltiples juegos que recibieron un 94. La calificación más baja en este Top 10 es de 92, y le corresponde a Street Fighter 6. Conoce la lista completa a continuación:

–The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: 96

–Baldur’s Gate III: 96

–The Witcher 3 Wild Hunt Xbox Series X|S, PS5: 94

–Metroid Prime Remastered: 94

–Alan Wake 2: 94

–Resident Evil 4: 93

–Tetris Effect Connected: 93

–Super Mario Bros. Wonder: 92

–Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed DLC: 92

–Street Fighter 6: 92

De esta lista, destacan la versión next gen de The Witcher 3 Wild Hunt, Metroid Prime Remastered y Tetris Effect Connected, los cuales no son nuevos, sino que son remasterizaciones, re-lanzamientos y versiones actualizadas, mientras que Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed es un DLC, por lo que su inclusión en este Top 10 es cuestionable. Lo mismo se podría decir de Resident Evil 4, pero este remake cambia lo suficiente para ofrecerle al jugador algo completamente nuevo.

De igual forma, cuatro de estas experiencias son exclusivas del Nintendo Switch, mientras que el resto son títulos multiplataforma. Junto a esto, destaca el hecho de que Marvel’s Spider-Man 2, el cual está nominado a Mejor Juego del Año en The Game Awards 2023, no se encuentra presente aquí, ya que solo tiene una calificación de 90 en Metacritic.

Como siempre, esta lista está conformada por solo números, y cada persona tiene su propio GOTY. En temas relacionados, puedes conocer todos los nominados a The Game Awards 2023 aquí. De igual forma, los World Premiere desaparecen de The Game Awards.

Nota del Editor:

Al final del día, cada persona tiene su propio juego del año. Si bien hay casos como 2023, en donde todo el mundo está de acuerdo de que Tears of the Kingdom y Baldur’s Gate 3 son los mejores juegos que hemos visto en los últimos 12 meses, también hay casos en donde hay un sin fin de opciones que valen mucho la pena.

Vía: Metacritic