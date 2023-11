Todos los nominados a The Game Awards 2023

Nos encontramos a finales de año, y como muchos ya lo esperan, The Game Awards, la gran ceremonia enfocada en celebrar a los mejores juegos del año, se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre. De esta forma, el día de hoy se liberó la lista de todos los nominados, incluyendo a todos los que podrían llevarse a casa el reconocimiento de GOTY, o Juego del Año.

Juego del Año:

-Alan Wake II

-Baldur’s Gate III

-Marvel’s Spider-Man 2

-Resident Evil 4

-Super Mario Bros. Wonder

-The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Dirección:

-Alan Wake 2

-Baldur’s Gate 3

-Marvel’s Spider-Man 2

-Super Mario Bros. Wonder

-Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor actuación:

-Ben Starr

-Cameron Monaghan

-Idris Elba

-Melanie Liburd

-Neil Newbon

-Yuri Lowenthal

Mejor Multiplayer:

-Baldur’s Gate 3

-Diablo IV

-Party Animals

-Street Fighter 6

-Super Mario Bros. Wonder

Mejor Dirección de Arte:

-Alan Wake 2

-Hi-Fi Rush

-Lies of P

-Super Mario Bros. Wonder

-Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Score y Música:

-Alan Wake 2

-Baldur’s Gate 3

-Final Fantasy XVI

-Hi-Fi Rush

-Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Juego en Curso:

-Apex Legends

-Cyberpunk 2077

-Final Fantasy XIV

-Fortnite

-Genshin Impact

Mejor Adaptación:

-Castlevania: Nocturne

-Gran Turismo

-The Last of Us

-The Super Mario Bros. Movie

-Twisted Metal

Mejor Soporte a la Comunidad:

-Baldur’s Gate 3

-Cyberpunk 2077

-Destiny 2

-Final Fantasy XIV

-No Man’s Sky

Mejor Juego Independiente:

-Cocoon

-Dave the Diver

-Dredge

-Sea of Stars

-Viewfinder

Mejor Debut Independiente:

-Cocoon

-Dredge

-Pizza Tower

-Venba

-Viewfinder

Mejor Creador de Contenido:

-ironmouse

-chrisbratt / People Make Games

-quakity

-spreenDMC

-sypherpk

Mejor Juego de Acción y Aventura:

-Alan Wake 2

-Marvel’s Spider-Man 2

-Resident Evil 4

-Star Wars Jedi: Survivor

-Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor RPG:

-Baldur’s Gate 3

-Final Fantasy XVI

-Lies of P

-Sea of Stars

-Starfield

Mejor Juego de Acción:

-Armored Core VI

-Dead Island 2

-Ghostrunner 2

-Hi-Fi Rush

-Remnant 2

De la lista, Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3 dominan con ocho nominaciones cada uno, seguido de Marvel’s Spider-Man 2 con siete, Hi-Fi Rush, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con cinco, Cyberpunk 2077 y Final Fantasy XVI con cuatro, y Resident Evil 4 y Street Fighter 6 con tres.

Por su parte, Nintendo domina el apartado de publisher, con 15 juegos nominados. Después encontramos a PlayStation con 13 nominaciones, seguido de Xbox, Bethesda y Blizzard con 10, Epic Games con nueve, Capcom, Larian y Square Enix con ocho, EA con seis, y CD Projekt Red y Riot Games con cuatro cada uno.

Sin duda alguna, una ceremonia que promete bastante. Te recordamos que The Game Awards se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre de 2023. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Marvel’s Spider-Man 2 aquí. De igual forma, esta es nuestra reseña de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nota del Editor:

Este es un año muy interesante. Mi opción predilecta para ganar es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que la más reciente aventura de Link logra mejorar casi todos los apartados posibles de Breath of the Wild. Sin embargo, no me molestaría ver a cualquiera de la lista ganando el gran premio.

Vía: The Game Awards.