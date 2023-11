Dragon’s Dogma 2 será la secuela que muchos desean

Capcom tiene grandes franquicias sobre sus espaldas como lo pueden ser Resident Evil, Mega Man, Monster Hunter, Street Fighter, entre otras que a día de hoy no paran de recibir videojuegos. Por su parte, parece que tenían una en el olvido desde hace básicamente una década, Dragon’s Dogma, la cual al puro estilo de Calabozos y Dragones, llegó para dejar huella en ciertos jugadores.

Pasaron muchos años en los que un rumor latente indicaba la correspondiente secuela, y no fue sino hasta que se dio el evento de verano de Capcom de 2022 que al fin tendríamos la confirmación de su desarrollo. Por esa razón, la emoción por jugar el primer título volvió, ya sea en plataformas como el PlayStation 4 o hasta el port de Nintendo Switch.

Aunque no se han dado demasiados detalles sobre el juego, Capcom se está esforzando por traer el mejor producto posible, y esto mismo se ha reflejado haces escasos días, ya que nos han invitado a probar un demo de este juego. Esto con un aproximado de 60 minutos de duración, lo cual ha bastado para tener una primera buena impresión.

Entonces para eso hemos elaborado el texto que puedes leer a continuación, mismo en el que te vamos a contar paso por paso nuestra experiencia sobre las tierras medievales llenas de guerreros, magos y demás razas que solían ser las protagonistas de los juegos de mesa. Algo que de una vez les adelanto, me dejó con ganas de más debido a los temas jugables.

Vale la pena recalcar, que esto no es una reseña ni nada parecido, puesto que falta un tiempo para que el juego completo se lance al mercado, y empezar, Capcom no ha revelado la fecha de lanzamiento. Entonces, solo vamos a comentar sobre esta probadita que por momentos se siente que le faltan detalles, pero no por eso tampoco sufrimos jugando a esta nueva entrega.

Un mundo mágico por explorar

Primero que nada, podemos confirmar que Dragon’s Dogma 2 se desarrolla dentro de un mundo abierto medieval, es decir, un mapa gigantesco en el que hay bosques, montañas, pueblos, entre otros sitios típicos de estas historias. Y sí, el jugador se puede mover básicamente a donde le venga el gana, siempre y cuando haya ciertas zonas del terreno que lo permitan.

En estos lugares nos podemos desplazar pie con nuestro personaje y compañeros de viaje, y es que sí, al estilo de D&D nos moveremos en grupos con elementos que hacen a cada quien único. Es decir, habrá un guerrero, un mago blanco, un arquero y hasta asesinos, los cuales seguramente se pueden expandir pero eso ya en la versión completa.

El set de acciones es básico según el personaje, pues contamos con el ataque básico, uno más fuertes, defender con el escudo así como la liberación de movimientos especiales. En cuestión son dos triángulos con habilidades que se pueden utilizar que se van cambiando al utilizar el gatillo izquierdo, por lo que entonces tendríamos ocho en total.

Obviamente no todos los personajes van a contar con las mismas habilidades, pues en función de su especie será lo que lacen, en el caso de los arqueros, podrán atacar a la lejanía, incluso con flechas explosivas; por otro lado, al tener a un mago blanco será posible curarnos a nosotros y a los aliados, así como recuperar la barra de stamina que se desgasta al atacar, correr y demás acciones.

Lo importante aquí es que si no te acomoda algún tipo de personaje, puedes hacer el cambio a otro, pero por lo que vi en el demo, es posible que se debe iniciar el juego desde cero para cambiar de clase. Entonces si descubres que las espadas no son lo tuyo, puedes pasar a disparar con el arco o incluso a ser más sigiloso con los asesinos.

Algo que me gustó bastante, es que cuando te encuentres e peligro puedes solicitar ayuda de los compañeros, esto al usar el pad direccional del control donde hay comandos como el de que te curen, incluso cuando el personaje está fatigado por agotarse la barra de stamina te pueden recuperar mediante el uso de pociones e ítems de diferente índole.

Por supuesto, también es importante el recolectar objetos para después obtener oro y así comprar todo tipo de utensilios que servirán más adelante en la aventura. Y sí, al igual que otros RPG donde hay acción, si el personaje carga muchas cosas sobre sus hombros, eventualmente no podrá caminar con facilidad y por ende los combates se van a tornar complicados.

Para eso hay una solución, y eso es justamente repartir las cosas entre los diferentes avatares que te acompañen, así pueden llegar a un pueblo y utilizar los objetos ya sea vendiendo o en la creación de armas. Esto para aligerar la carga y que así todos vayan livianos hacia otra parte del mapa que seguramente alberga tesoros más valiosos que los anteriores.

Criaturas feroces hasta el horizonte

Pasando al combate de Dragon’s Dogma 2, puede decirse que es dinámico hasta cierto nivel, pero también cuenta con partes más controladas para que no se vuelva un revoltijo como en los hack and slash. Y aunque el juego está catalogado en los RPG, no es tan clásico por el hecho de que los combates no son por turnos como casi toda producción japonesa.

Los enemigos te aparecerán según el área en que te encuentres, como por ejemplo en los bosques habrá lobos y brujas, en las cuevas trolls y orcos, y en las planicies de pasto hasta nos podemos topar con criaturas mitológicas como grifos. Y las maneras de vencerlos pueden variar, puesto que algunos serán más terrenales y otros se pueden salir del alcance en el aire.

Eso quiere decir, que podemos usar al guerrero para irnos de lleno sobre los que están en el suelo, el arquero le puede lanzar proyectiles a quienes se encuentren a la lejanía, esto mientras el mago blanco sirve de respaldo para curar la salud y devolver la stamina. Eso significa, que el trabajo en equipo será clave para poder sobrevivir a los adversarios.

Me llamó la atención que en el demo que jugamos nos pusieron tres objetivos a seguir, en los cuales se encontraban jefes en el camino, pudiendo encontrar a un troll gigante que se desplaza rápido y del cual hay que tener cuidado por sus rápidos movimientos. También hay otro tipo de monstruos que no serán un paseo en el parque precisamente.

La sincronización con compañeros de batalla me ha gustado, claro, solo he podido jugar con los avatares manejados por la CPU, pero después se ve una promesa de algo más entretenido al jugar con amigos. Entonces, será mejor esperar a que llegue la versión completa para poder ver si hay el mismo orden al ser acompañados con gente.

También quisiera dar un ligero énfasis en los pueblos que nos podemos encontrar en las jornadas de aventuras, sitios en el que el grupo podrá descansar en sitios como los hoteles y también abastecerse con diferentes objetos. Esto va desde armas, armaduras, accesorios y más equipables que se pueden asignar a los personajes, claro, con su respectivo peso.

De igual manera, tuve la oportunidad de explorar una sección tal cual de Calabozos y Dragones, una cueva, lugar en el que los enemigos están a la orden del día y los caminos en bifurcación pueden ser confusos. Entre al lugar con el objetivo de encontrar todos los tesoros disponibles, y con ayuda de los compañeros logré salir de una sola pieza.

Para casi terminar la sesión, pude moverme por la llanura derrotando muchos más adversarios y encontrando objetos equipables para los personajes, esto para llegar a un lugar que estaba amenazado por un monstruo. Pero desgraciadamente no pude terminar esa misión por los temas de tiempos del gameplay.

En cuanto al rendimiento del videojuego en general, se aprecia que al menos sobrepasa los 1080p, y que casi en todo momento se quiere mantener a los 60 cuadros por segundo (lo jugué en PS5). Desafortunadamente, como se trata de un demo, en ocasiones los frames sí llegaban a caerse, también había elementos de pop in en las texturas, pequeños detalles que imagino se van a corregir cuando el título se lance en el 2024.

A esperar con entusiasmo la experiencia completa

En general, esta primera demo de Dragon’s Dogma 2 me ha parecido satisfactoria, no revolucionaria y tampoco innovadora respecto a la entrega anterior, pero no voy a negar que me divertí bastante el viaje de un lado para otro con una caravana. En donde de por medio hay criaturas por derrotar y tesoros por encontrar en el vasto mundo abierto que se nos ha presentado.

Claro, hacen falta más actividades más allá de solo matar criaturas mágicas, pero espero que Capcom tenga en mente esto para que después sea una experiencia más llevadera con la que nos distraigamos con elementos del mapa en lugar de solo querer llegar a la misión principal. Digamos que espero un sentimiento de exploración que haga desear el pasear de forma constante sin un objetivo en la mente.

También, esperemos que la parte de rendimiento tenga mejoras, pues esos bajones de frames podrían molestar a quienes sean más exigentes, más porque en los combates la estabilidad es necesaria. Lo mismo va para los gráficos, que si bien no están mal, tiene que notarse el poderío de un juego de generación actual, pues hasta este momento no se ha dicho que también llega a PS4 o Xbox One.

Definitivamente me he quedado con ganas de jugar más, por lo que deberemos estar atentos a los eventos de Capcom, pues hasta el momento no hay fecha definida de lanzamiento, solo el año. Ahora que el amor por D&D ha regresado a las tendencias de la cultura Geek, creo que será buen momento para que Dragon’s Dogma 2 sea lanzado y deleite a los jugadores.

Vía: Capcom