Desmantelan organización de hackers que atacó a Capcom

El grupo de ransomware responsable de la brecha de datos de Capcom en 2020 ha sido “desmantelado” en una operación policial internacional, y uno de sus miembros clave ha sido arrestado.

Según Europol, el grupo criminal conocido como Ragnar Locker, responsable de una cepa de ransomware del mismo nombre, “se hizo un nombre atacando infraestructuras críticas en todo el mundo, habiendo reclamado recientemente los ataques contra la aerolínea nacional de Portugal y un hospital en Israel”.

El grupo también atacó a Capcom en noviembre de 2020, en un ataque que resultó en el robo de cientos de miles de piezas de datos personales de sus servidores, incluyendo nombres y direcciones de clientes y ex empleados.

Sin embargo, en una operación que involucró a las fuerzas del orden y autoridades judiciales de 11 países, el “objetivo clave” del grupo fue arrestado en París y se registró su domicilio en Chequia, mientras que otros cinco sospechosos en España y Letonia también fueron interrogados.

