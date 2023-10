Predicen cuáles serán los ingresos por suscripción en 2027

A día de hoy los servicios de pago por contenido son de lo más común, algo que hemos visto con Netflix, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, Crunchyroll, Peacock, entre otros que ofrecen diferente contenido de películas y series. En cuanto a la parte de los videojuegos tenemos a algunos como Amazon Luna, PlayStation Plus, pero es evidente que el rey de reyes es ni más ni menos que Game Pass.

Este mercado que ha ido en crecimiento constante parece que no va a tener ningún tipo de interrupciones, de hecho en ciertos estudios dados a conocer por Omdia, se ha sacado una cifra de dinero estimada para los siguientes años a llegar en cuanto a la aportación por membresías. Indicado así que se superarán los 22 mil millones de dólares para 2027; en estos momentos nos encontramos en los 16 mil millones.

Esto es lo que mencionó uno de los analistas:

Las suscripciones se han convertido en una estrategia fundamental para las principales empresas de juegos, que enfatizan cada vez más las capacidades ampliadas, el contenido exclusivo y la accesibilidad multiplataforma. Sin embargo, el papel de las suscripciones como modelo de negocio principal aún no se ha demostrado. Si bien ofrece una experiencia rentable y fácil de usar, sostener el desarrollo de juegos de gran éxito dentro de este modelo plantea cuestiones financieras difíciles. Esto subraya aún más nuestra creencia de que, si bien las suscripciones seguirán creciendo, no se convertirán en el modelo de negocio dominante para los juegos, sino que complementarán una amplia gama de enfoques de monetización.

Se adjunta información como la de que entes momento hay 92 millones personas utilizando estas suscripciones, las cuales se dividen entre Microsoft y Sony, pero que obviamente en Xbox es un poco superior debido a la llegada de novedades a dicha plataforma. A eso se agrega el juego en la nube, el cual realmente requiere tener la conexión a internet permanentemente activa.

Por otro lado tenemos a Nintendo Switch Online, el cual permite a los jugadores experimentar las exclusivas de la empresa en cuestión, donde se resalta a Splatoon 3, juego que básicamente no funciona si no se paga la membresía. Y si bien al inicio el contenido no convencía a la gente, con la adición de consolas virtuales como la de Game Boy Advance es posible que ya sea considerada una oferta interesante.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Este tipo de mercado es algo que podría convertirse en el futuro, y da algo de miedo, pues podría ser el principio del fin para quienes disfrutamos de los lanzamientos de juegos físicos. Pero, mientras den grandes catálogos a precios muy bajos la demanda no va a terminar.