Nintendo Switch tendría una función muy importante

Desde hace un par de meses han empezado a surgir rumores sobre lo que sería la siguiente consola de Nintendo, esto con fechas de lanzamiento estimadas, hasta si existe la posibilidad de que haya retrocompatibilidad. Y mientras la gran N sale a dar declaraciones ante los fans y prensa, vuelve a surgir otra teoría que involucra una función que podría considerarse como de gran potencia para el dispositivo.

La información llega directo del podcast Nate the Hate’s, donde se repasan varios rumores, así como un poco de nueva información que se le ha dicho al presentador sobre este sistema presumiblemente híbrido. Hacia el final del programa más reciente, se dijo que se le dio luz verde para informar que la nueva consola de la compañía de Japón contará con Ray Reconstruction.

Para quien no conozca la tecnología, esta es la descripción de Nvidia:

Ray Reconstruction es una nueva opción para que los desarrolladores mejoren la calidad de imagen de sus títulos con trazado de rayos y se ofrece como parte de DLSS 3.5. Es un nuevo modelo de IA que crea imágenes con trazado de rayos de mayor calidad para juegos y aplicaciones intensivos con trazado de rayos.

Todo esto significa, que la consola querría acercarse al tipo de tecnologías con las que se manejan algunas computadoras de gama media, aquellos que tienen la capacidad de correr juegos lanzados en la actualidad, entre los ejemplos están Elden Ring y hasta Starfield. Sin embargo, sería momento de quedar escéptico hasta que se presente el dispositivo y que se confirmen las características del mismo.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Me suena a que realmente no implementarán dicha tecnología en la consola, pues no quieren que el producto final sobrepase la capacidad económica de los posibles clientes, por lo que no creo se arriesguen a tal acción. En fin, ya veremos si tiene todo esto dentro cuando por fin se revele al público.