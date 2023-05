Review – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La secuela imposible

Parecería que fue ayer cuando finalmente nos llegaba a la redacción un par de unidades de reseña del Nintendo Switch, junto con una copia del nuevo Zelda. Sí, tocaba revisar nuevo hardware de los padres de Mario junto con la más reciente entrega de la que para muchos es, la franquicia de videojuegos que más pasiones levanta. Más de seis años después aquí nos encontramos dentro la misma plataforma, solo que con 125 millones de consolas vendidas y en realidad, un final que no se ve cerca. Junto con lo anterior, el equipo de Eiji Aonuma logró completar algo que cada vez se sentía más lejano tras la anticipada revelación en E3 2019. ¿Cómo hacer una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild? ¿Qué cambiar y qué mejorarle a un título que no se ha dejado de jugar y que hasta la fecha, la gente le sigue encontrando nuevas cosas? Pues bien, el reto para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom era enorme por donde uno lo mirara, sin embargo y fiel a como funciona la compañía que está detrás de todo, siempre encuentran la manera de superarse y así, entregar otro videojuego próspero y brutalmente rico en contenido.

Como serie, The Legend of Zelda no suele hacer secuelas. Claro que tenemos ejemplos como el de Majora’s Mask, pero la realidad es que no es una constante. Los fundamentos y conceptos creados por Breath of the Wild son tan complejos y están tan bien ejecutados, que imagino que para Nintendo el solo aprovecharlos en un juego no tenía sentido artístico ni mucho menos financiero. Es decir, el partir de nuevo desde cero para una nueva aventura de Link, simplemente no era el camino. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una secuela en toda la extensión del término, partiendo precisamente de los cimientos de su antecesor para llevarlos a nuevos niveles y así, superarlos en prácticamente todos los apartados. Puede que indudablemente el sentimiento de sorpresa y asombro no sea el mismo que tuvimos en marzo de 2017, pero eso no le resta nada de mérito a lo que se está consiguiendo en esta ocasión, al punto de que no solo estamos hablando del mejor juego de este 2023, sino de uno de esos grandes títulos que quedarán para la posteridad con su nombre escrito con letras doradas.

Redondeando la saga

Algo tienen la historias de The Legend of Zelda que a pesar de siempre ser sumamente sencillas, nos enamoran y nos envuelven, al punto de que muchos fans han hecho todo por creer que el universo de la serie es mucho más complejo de lo que en realidad es. A pesar del fuerte enfoque que vimos en Breath of the Wild por darnos libertad como jugadores, podríamos decir que es la entrega de la franquicia con el relato más elaborado gracias a los apasionantes hechos que nos cuenta pero sobre todo, a lo entrañables que son sus personajes, esto claro, sin dejar de ser un clásico relato del camino del héroe en donde tenemos que enfrentar a una fuerza maligna que amenaza con acabar con todo. Para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo decidió ir un poco más allá, pues si bien, se usan elementos ya muy bien conocidos y explorados dentro de la propia saga, la verdad es que se tomaron algunos riesgos interesantes para darle más sabor a todo, dando como resultado el que sin duda es, el Zelda con mejor historia y narrativa de todos.

Arranquemos con la pregunta de “¿Tengo que haber jugado Breath of the Wild para entrarle a Tears of the Kingdom?”. Pues bien, como ya te lo platicaba, estamos ante una secuela directa del adorado título de hace seis años, por lo que de entrada te diría que sí, sí te recomiendo mucho haber jugado primero Breath of the Wild, sin embargo, tampoco te diría que te vas a perder por completo de los eventos que cuenta este nuevo título, pero sí de una enorme cantidad de referencias y grandes momentos totalmente pensados para quienes sí jugaron. Vale la pena mencionar que hace ya unos días, Nintendo liberó un video especial de recapitulación de la la historia de BOTW para refrescar un poco nuestras memorias. Te recomiendo mucho verlo antes de comenzar con lo nuevo.

Dicho lo anterior, vamos a lo bueno. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arranca muy poco tiempo después de su antecesor. La princesa de Hyrule ha detectado una extraña presencia debajo del castillo por lo que decide ir a investigar, esto claro, al lado de Link, no vaya a ser que algo salga mal. Conforme se van adentrando en los confines subterráneos del palacio, comienzan a notar una extraña bruma que cada vez se vuelve más intensa, esto para descubrir que en su origen, hay una especie de tétrica momia que parece ser la causante. Sin más, dicho ser despierta, desatando una especie de magia negra que hace trizas las Master Sword y de paso, el brazo derecho del héroe, esto para mandar a la princesa a una especie de abismo.

El evento que te acabo de describir tiene consecuencias fatales sobre el reino, pues además de hacer que el castillo se eleve del terreno, hace que ruinas de una muy antigua civilización empiecen a caer desde el cielo, además de que cuatro regiones de Hyrule, reportan anomalías que los están afectando fuertemente. Nuestra aventura arranca con Link despertándose para enterarse de que en efecto, Zelda ha desaparecido y de que si no hubiera sido por Rauru, primer rey de Hyrule, él estaría completamente muerto. En ese momento, nos enteramos de que en efecto, existía una vieja, pero muy avanzada civilización que se había perdido en el tiempo gracias a una guerra con el mismísimo Demon King, a quien por supuesto, nosotros mismos habíamos encerrado al final de Breath of the Wild.

Lo interesante de todo este asunto es que nos encontramos en el cielo en una isla flotante sobre el terreno de Hyrule, en donde los llamados Zonai solían vivir. Tras una extensa explicación, Rauru nos dice que su brazo ha pasado a ser parte de Link para salvarle la vida y que además, sus poderes se han trasladado a nosotros, esto claro, en un intento por volver a salvar al reino, el cual se encuentra en mucho más peligro que antes. ¿La misma historia de siempre? Si uno se detiene un momento te puedes dar cuenta de que en efecto, son los mismos elementos que uno suele ver en las historias de The Legend of Zelda, pero créeme cuando te digo que en Tears of the Kingdom hay mucho más detrás de todo.

Lo primero y más intrigante es la situación en la que se encuentra Zelda. Te vas a sorprender mucho al saber el destino que ha sufrido la princesa y lo que está haciendo mientras nosotros luchamos con todo por encontrarla. Lo segundo es la gran forma en la que Tears of the Kingdom trae de regreso a viejos conocidos y a nuevos rostros. Recuerda que este juego está pegado a Breath of the Wild, por lo que muchos de los personajes que nos encontramos, recuerdan perfectamente nuestras hazañas y aventuras del título anterior, lo cual, evidentemente, te hará sonreír en más de una ocasión.

Me encantaría profundizar mucho más en todos los hechos que se van dando en el juego, pero te estaría arruinando muchísimas sorpresas. Lo que te puedo decir es que al igual que Breath of the Wild, este título cuenta su historia un poco por medio de regresiones que vamos encontrando, solo que esta vez con un relato un tanto más místico y hasta oscuro. ¿Y la duración? Me es brutalmente complicado decirte cuánto dura el quest principal de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pues como seguro te imaginas, es un juego que todo el tiempo te está distrayendo con diferentes cosas. Lo que te puedo decir es que mi tiempo de juego después de haber visto los créditos rodar, quedó ligeramente por encima de las 72 horas, y créeme que me falta aún mucho por hacer. Es un juego masivo, de verdad, masivo.

El poder de la imaginación

El concepto de libertad dentro de un juego puede ir en muchas direcciones. Por supuesto, lo más común es pensar que se habla de libertad física como tal, es decir, que podamos ir a cualquier lado. En Breath of the Wild se nos dejó claro que Nintendo buscaba más que revolucionar al género del mundo abierto dándonos todas las herramientas para explorar Hyrule casi a completo placer, pues además de eso, la forma en la que solucionábamos sus puzzles y muchas de sus situaciones, dependían enteramente de nosotros, derivando en que en repetidas ocasiones, encontrarás la respuesta de una manera poco ortodoxa o hasta por accidente. Pues bien, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom parte de este mismo concepto, solo que ahora nos da muchas más herramientas para que echemos a volar la imaginación sobre cómo es que podemos superar tal o cual obstáculo.

Breath of the Wild cambió por completo la manera en la que controlábamos a Link. Recuerdo la primera vez que le puse las manos encima al juego, simplemente no entendía nada de lo que estaba pasando. Por la propia naturaleza del juego, la interfaz de controles se sofisticó muchísimo en comparación con otras entregas. Por supuesto, al final todo hizo sentido y ahora, es hasta natural darle órdenes al héroe. Pues bien, Tears of the Kingdom toma todo lo anterior como base, es decir, volvemos a contar con un arma melee, escudo y un arco para defendernos, así como la gran habilidad de poder escalar prácticamente lo que sea. Este nuevo Zelda se siente sumamente familiar y creo que ni caso tiene que nos detengamos demasiado a explicar lo que ya sabemos.

Pasemos a lo nuevo: las habilidades que le dan a Link gracias a su nuevo brazo. Como ya te lo contaba, durante el inicio del juego, nuestro protagonista pierde su brazo derecho, pero el primer rey de Hyrule decide prácticamente donar el suyo para que el héroe pueda llevar a cabo su misión. Lo anterior viene con beneficios importantes. Verás, ahora no contamos con la sheika slate del juego pasado que nos daba nuestros poderes especiales. Sí, ahora tenemos una especie de Switch para cosas como ver el mapa etc, pero en realidad, las habilidades vienen del brazo del mismísimo Rauru.

La primera de la que te quiero contar es indudablemente la más interesante. Llamada Ultrahand, en una clara referencia a un viejo juguete de Nintendo, este poder no solo te permite cargar y mover objetos, sino que te da la posibilidad de pegarlos y unirlos de diferentes maneras. Aquí, se abre todo un abanico de opciones sobre cómo es que puedes interactuar con el mundo. Una de las cosas que seguro más te impresionará es la manera tan orgánica en la que todo funciona. Con lo anterior me refiero a que por ejemplo, puedes unir un par de tablas desde el punto que quieras. No es como que los objetos sean modulares. No, los puedes acomodar como mejor te parezca. Al inicio, la manipulación de estos objetos y cómo es que los rotas, puede ser un tanto confuso y hasta torpe, pero todo es cuestión de acostumbrarse.

Pero… ¿para qué me sirve todo esto? Para un montón de cosas, de verdad. Desde hacer una rampa con un par de placas y así, poder alcanzar un punto alto, hasta un sofisticado aparato volador que te lleve a una isla en el cielo, la verdad es que todo lo que Tears of the Kingdom pone a nuestra disposición, hace que en realidad el único límite sea nuestra imaginación. Hablando de imaginación, muchos estaban justamente preocupados por lo limitante que podría ser el juego para quienes no gozan de una mente tan abierta. Te puedo decir que en realidad no es que tengas que ser un genio creativo para abrirte paso, pues en realidad, el mundo normalmente te pone enfrente lo que necesites para que tú le des la solución que mejor te parezca usando lógica común y corriente. No te voy a mentir, en más de una ocasión alcancé mi meta de la forma menos elegante y menos ortodoxa posible, pero justamente de eso se trata, de nosotros encontrar la solución que mejor nos parezca, pues al igual que en Breath of the Wild, acá no hay respuestas incorrectas.

La siguiente habilidad de la que me gustaría hablarte es la de poder atravesar techos para alcanzar nuevos puntos. Este poder permite que si estás debajo de una plataforma, puedas saltar, atravesarla y salir por el otro lado. Lo mismo aplica a por ejemplo, una cueva. Si estás a cierto nivel del techo, te puedes lanzar para salir en la punta de la montaña en la que estaba esa cueva. Al igual que me pasó con la Ultrahand, Ascend es una habilidad que sorprende por la forma tan natural con la que funciona, pues prácticamente cualquier punto que tenga una salida por arriba, es alcanzable. En una ocasión me encontraba explorando un complejo sistema de cuevas, al llegar a un punto sin retorno, decidí usar este poder, lo cual, me sacó en un campo abierto en medio de un área en la que nunca había estado. El paso entre niveles dentro del mundo es brutalmente impresionante. Claro, existen algunas reglas en donde no se puede usar, pero la verdad es que fue rara la vez que se me dijo que no.

Cuando Eiji Aonuma mostró por primera vez gameplay directamente de Tears of the Kingdom, muchos quedamos intrigados por Fuse, poder que te permite combinar tus armas con objetos cotidianos que ves en el mundo o entre ellas mismas. Sí, por ejemplo, puedes mezclar una vieja espada con una roca o con un tronco, esto, principalmente para aumentar su durabilidad. Paréntesis, sí, las armas se vuelven a romper luego de cierto uso justo como en Breath of the Wild. Dicho poder no se queda ahí, pues te puedes alocar bastante y comenzar a experimentar. Por ejemplo, le puedes colocar un rubí a una lanza, lo que le dará el poder de lanzar fuego, o por qué no, un resorte a tu escudo que causará que cada que alguien te ataque y tú te cubras, éste salga disparado en la dirección contraria. Una vez más, Nintendo pone a nuestro alcance una idea que parece sencilla, pero que conforme vas explorando, te das cuenta de su enorme potencial.

Cuando hablamos de combinar objetos con nuestras armas la cosa no se limita a los que te mencionamos. No, casi puedes combinar incluso tus flechas con comida o con lo que sea, esto para obtener diferentes efectos, unos mucho más locos que otros. Por ejemplo, ahora hay frutas de fuego que si las pones en una flecha, precisamente quemarán lo que toquen al momento del impacto, o por qué no insertarle un ojo de murciélago a nuestro proyectil para que éste se dirija automáticamente al primer enemigo que vea. Sí, la cosa se puede poner verdaderamente loca.

Para terminar con el tema de las habilidades, tenemos el Recall, la cual, nos permite regresar el tiempo de cierto objeto. Por ejemplo, si una piedra cae desde cierto punto y por cualquier razón necesitas que regrese al lugar del que vino, usando esta habilidad podrás hacer que retroceda en el tiempo. Sin duda, de los cuatro nuevos poderes de Link, este fue el que menos me impresionó, pero que igual, aporta bastante a lo que se nos pone enfrente para poder darle solución a todo lo que Tears of the Kingdom nos va arrojando.

¿Eso es todo? No, por supuesto que no. Otras de las grandes novedades de este nuevo Zelda son los objetos Zonai. Podríamos decir que estos nuevos ítems son un enorme complemento de las habilidades de las que ya te conté. Incluyen cosas como ventiladores que sirven para propulsar un vehículo o lanzar a Link por el aire; un cohete que si lo pegas a tu escudo, te permitirá salir disparado hacia arriba; un resorte para hacer rebotar cosas; una batería para echar andar motores eléctricos; una especie de patineta que si por ejemplo, se lo pegas a un artefacto volador, hará que éste se pueda deslizar para despegar como un avión; o una cabeza que escupe fuego. La cantidad y variedad de estos ítems es una verdadera locura y justo está en nosotros aprovecharlos para encontrar soluciones a nuestras necesidades.

Algo que es importante mencionar es que estos objetos Zonai normalmente los puedes encontrar tirados en el mundo listos para ser usados de cualquier forma de las que te hablé, pero también existe una máquina estilo gacha que nos los entrega a cambio de cierta unidad, y que nos permite almacenarlos para traerlos con nosotros como si fueran cualquier otro ítem. Lo interesante acá es que si sacas cualquiera de ellos, ya no lo puedes regresar a tu inventario. Al igual que en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom, la mayoría de las cosas son efímeras. Otra pregunta que me había tocado escuchar es de si es posible generar planos o algo por el estilo para replicar una creación ya hecha. La respuesta a todo esto es que sí, en cierto punto del juego se te da la posibilidad de guardar “recetas” de lo que vayas creando para poder recrearlo más adelante.

No, no hemos terminado con todas las novedades de Tears of the Kingdom. Me parece que es buen momento de pasar a contarte de los héroes y cómo es que ahora funcionan como acompañantes y claro, sus habilidades. Seguro recordarás que al terminar cada una de las bestias divinas en Breath of the Wild, el campeón o campeona de la región, nos brindaba uno de sus poderes para asistirnos en nuestra aventura. Pues bien, algo similar sucede en este nuevo juego, solo que ahora, creo que se hizo un mejor trabajo al hacer más estrecha la relación entre Link y estos personajes.

Una vez que termines cualquiera de los cuatro quests principales, el personaje central se unirá a ti en forma de espíritu, esto luego de entregarte su poder especial. Lo más interesante es que no es como que todo quede en el tema de los poderes y ya, sino que como te lo platicaba, estos serán acompañantes permanentes que incluso, te ayudan por momentos en batalla y sí, son bastante útiles. Claro que si tú no quieres ninguna de esta ayuda, la puedes desactivar. Pasando a lo de los poderes, te puedo decir que estos nuevos los encontré muchos más útiles en mi andar. Sin arruinarte nada, te cuento que hay uno que es una ráfaga de viento que te impulsa cuando estás planeando en el aire.

Como te puedes dar cuenta, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es mucho más que una secuela directa de su antecesor. Es un juego que toma lo ya establecido, lo re imagina y lo presenta de una forma completamente diferente que amplia mucho más el concepto de libertad sobre cómo se le puede dar solución a un mismo problema. Me muero ya de ganas de que el juego esté en el mercado para poder ver con qué locuras sale la gente y sobre todo, de poder platicar con amigos y conocidos sobre las soluciones que ellos le dieron en comparación de lo que yo hice. Es sumamente impresionante la creatividad que gira alrededor del equipo de Aonuma y cómo es que en todo momento no dejaron de sorprenderme con lo que se me iba presentando.

Hyrule al cubo

Pocas veces somos testigos de revoluciones y cambios como los que trajo Breath of the Wild al medio, convirtiéndose rápidamente en uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. La manera en la que dicho juego modificó a la idea del “mundo abierto”, es sumamente complicada de replicar. Al tratarse de una secuela, Tears of the Kingdom tenía que partir de algo muy parecido si hablamos de diseño de niveles y mapas, esto claro, sin perder la oportunidad de amplificar dichos conceptos. No, este nuevo juego no tendrá el mismo impacto que su antecesor por obvias razones, pero eso no quiere decir que Nintendo no haya logrado que nuestra quijada se fuera al piso al descubrir que estamos ante un título prácticamente tres veces más grande que el que debutaba hace seis años.

Lo mejor será despejar algunas dudas que se tenían sobre la composición general de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si lo comparamos con Breath of the Wild. Lo primero que es sí, sí hay shrines. Estos retos que debemos de enfrentar y que están contenidos en cuartos aparte abundan por toda esta nueva versión de Hyrule y al igual que su antecesor, nos dan una unidad que en caso de juntar cuatro, pueden ser intercambiadas por un contenedor de corazón o estamina. ¿Qué tal están los retos? Increíbles. No diré más. Los famosos Koroks también están de regreso y ahora con nuevas pruebas. Seguro te llamará mucho la atención las de tener que llevarlos de un lado a otro como mejor nos parezca. Ya sea construyendo un carruaje para llevarlos a caballo, o por qué no, en un globo aerostático que nosotros mismos hicimos. Como te dije, acá debemos de usar la creatividad para resolver problemas. Igualmente te dan semillas que puedes ser cambiadas para ampliar nuestra capacidad de inventario.

Hasta ahí, todo en orden y del lado de lo conocido pero… ¿qué hay de los templos? ¿Hay templos acaso luego de que los fans lo pidieran a gritos? La respuesta es sí, sí hay templos. Me alegra mucho comunicarte que en efecto, este apartado tan característico está de regreso. Una vez que superas la introducción del juego, se te colocan cuatro objetivos principales a completar, uno por cada una de las razas principales de Hyrule que claro, puedes hacer en el orden que quieres. Ahora, en lugar de que todo concluya con una bestia divina que a muchos los dejó con ganas de más, debemos de completar un templo en forma. Dichos lugares siguen la filosofía propia del juego en el que los podemos solucionar en el orden en el que queramos, es decir, no se regresa al diseño lineal de otras entregas pre Breath of the Wild. ¿Y qué tal están? Épicos, están épicos. Tanto su llegada, como resolverlos y claro, el enfrentamiento contra sus jefes, es mega impresionante. Algo que me faltaba comentarte de los héroes que se unen a ti, es que básicamente son los ítems necesarios para resolver los templos, su habilidad especial es totalmente indispensable para progresar en estos lugares.

Continuando con las muy buenas noticias, seguro te preguntarás qué tan distinto es el Hyrule de Tears of the Kingdom comparado con el de su antecesor. Pues bien, aquí hay varias cosas qué decir. Lo primer es que sí, es el mismo mapa, pero no con las mismas cosas. Además de los nuevos shrines, koroks, etc, varias de sus regiones principales han cambiado marcadamente por las anomalías que las azotan. Para nada fue lo mismo llegar a Rito Village o a Zora’s Domain en Breath of the Wild, que lo que viví en su secuela. En este nuevo juego tenemos a una región altamente afectada por el despertar de este ser misterioso ser en el fondo del Hyrule Castle. Hay una vibra mucho más lúgubre. Además de que claro, los personajes no son los mismos. Es por un lado familiar volver a Kakariko Village o a Hateno, pero a la vez bastante ajeno, es un sentimiento raro.

Lo anterior está muy bien y todo, pero creo que el gran cambio que presenta este Hyrule con el del juego pasado, es el sistema de cuevas que se le añadió. Sí, las cuevas son algo mucho más importante en Tears of the Kingdom. Constantemente verás entradas a las entrañas de una montaña, por ejemplo, que guardan todo tipo de secretos. Como te decía hace un momento, es normal perderse por casi horas viendo con qué te topas en estos lugares subterráneos.

La cosa más interesante es que Nintendo para nada se detuvo con un rediseño de la superficie del mapa que ya teníamos. No sé si notaste, pero en el título de esta sección coloqué “Hyrule al cubo”, con lo cual me refiero a que no hay un solo mapa, no, hay tres. Sí, leíste bien. Tres. Esta nueva versión de Hyrule está separada en lo que podríamos considerar tres mapas diferentes, que van desde el cielo, pasando por la superficie y su intrincado sistema de cuevas que te mencioné, y la gran sorpresa, todo un mapa subterráneo. Algo que seguro te impresionará es que puedes pasar entre todos ellos sin la necesidad de una pantalla de carga. Te puedes tirar desde la isla más alta, y caer en los confines del mundo a muchos metros debajo de la tierra.

Por cierto, todo el tema de la química del mundo, temperaturas y cosas como el poder ser electrocutados por un rayo en medio de una tormenta eléctrica si es que andamos por ahí cargando objetaos de metal, está de regreso, por lo que espera que las mismas reglas que vimos rigiendo al mundo en Breath of the Wild, acá también apliquen. Sí, te puedes comer una receta con chiles picantes para resistir mejor el frío.

El cielo es lo que más se ha mostrado del juego hasta ahora y sí, se cumple esa promesa que Skyward Sword no pudo. Tenemos estos diferentes puntos que podemos explorar y que claro, podemos alcanzar de diferentes maneras. Ya sea subiéndonos en un pedazo de roca que cayó desde el cielo con nuestra habilidad de Recall, hasta por medio de una cascada cerca Zora’s Domain. Y sí, también puedes tú mismo construir un artefacto que te lleve a los cielos. Como seguro te imaginarás, las sorpresas que hay en estos lugares están a la orden del día y siempre se recompensa nuestra curiosidad. Igualmente te puedo decir que hay shrines. No quiero ser demasiado concreto para no arruinarte nada.

Ahora, el subsuelo es todo un monstruo aparte y cubre prácticamente en su totalidad la superficie, pues a diferencia de lo que son las islas en el cielo, aquí tenemos áreas abiertas tan grandes como las de arriba. En cierto punto de tu aventura te hablarán de abismos en el piso. Boquetes gigantes que nadie sabe bien a dónde llevan. Cuando te encuentras con alguno de ellos y decides tirarte, te topas con que hay todo un mundo debajo de Hyrule, uno que vive en la penumbra casi total y que guarda a varios de los monstruos más temidos. Al igual con el tema del cielo prefiero ya no contarte mucho más de esta parte, pues vaya que presenta momentos épicos de los cuales se hablará a lo largo de mucho tiempo.

No, no exagero al decirte que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego masivo que guarda cientos de secretos y de cosas por descubrir. Creo que a pesar de que en efecto, ya no es ese impacto que hubo con Breath of the Wild por lo diferente que era a cualquiera de sus similares, acá se nos presenta algo marcadamente más ambicioso en todo sentido que creo yo, estaríamos mal de no reconocer como lo que es.

Switch en manos correctas

En medio de toda la insoportable polémica y hasta enfermiza obsesión que se vive actualmente en la industria por el tema del rendimiento de los juegos, tenemos a un modesto Nintendo Switch que de hecho, desde que salió hace ya seis años, levantó dudas sobre su viabilidad en términos de cómo iba a manejar juegos con tecnologías más sofisticadas. En mi opinión, Breath of the Wild no deja de impresionar con como se ve gracias a su dirección de arte, y con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se nota un dominio mucho mayor del motor de Monolith Soft que de hecho, vimos el año pasado con grandes resultados con lo que fue Xenoblade Chronicles 3.

Vamos con los números. Cuando la consola está conectada al dock, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se despliega a una resolución de 900p y 30 cuadros por segundo, mientras que en modo portátil lo hace en ese mismo framerate, pero en 720p. ¿Qué tan estable es el rendimiento? Mayormente estable, pero indudablemente hay caídas de framerate notables que seguro, serán insoportables para quienes actualmente tienen la obsesión por todo este tema. Si tú, como yo, no tienes problema con esto, tendrás una gran experiencia que por cierto, está sumamente limpia de bugs, glitches o errores de cualquier tipo que puedan demeritar al propio juego.

Como ya lo platicaba hace un momento, lo que más me impresionó del lado técnico de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom además de su escala, es precisamente el poder lanzarme de cientos metros en el cielo, a pasar a estar decenas de metros bajo tierra sin ninguna pantalla de carga. De igual forma, me parece sumamente destacable la gran draw distance que se nos presenta, así como los cambios de iluminación y de ambiente en general dependiendo de la hora del día y del clima que esté sobre nosotros.

La dirección de arte vuelve a estar de alarido y ni te cuento de lo que hizo con la banda sonora y la mezcla de audio. Creo que indudablemente estamos ante el juego con el mejor sonido en toda la consola de Nintendo. Ahora más que nunca, sientes que los ruidos de Hyrule te envuelven por completo, lo cual, se ve acompañado a la perfección con tonadas que hacen todo el sentido dependiendo de la situación. Ese arreglo del tema de los Rito al llegar a su aldea que es azotada por una fuerte ventisca de nieve, simplemente no tiene punto de comparación, es magistral. En realidad todo lo que tiene que ver con la presentación audiovisual del juego está fuera de cualquier estándar y probablemente represente los verdaderos límites del actual hardware de Nintendo.

No lo demos por hecho

Dar por hecho las cosas es algo sumamente peligroso. El pensar que tal o cual suceso simplemente se dio, es una total falta de respeto a quienes están detrás de todo. La llegada de un nuevo Zelda siempre es un acontecimiento para la industria, misma que justamente se encuentra en un momento complicado en el que según parece, valorar es algo cada vez más difícil de encontrar. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un nuevo pináculo para este medio que tanto queremos. Es un constante recordatorio de por qué es que los videojuegos son un medio tan especial y diferente a cualquier otra forma de entretenimiento. Nintendo vuelve a dar un fuerte golpe sobre la mesa para demostrar que nadie como ellos cuando se trata de crear experiencias inmersivas, entrañables y sobre todo, muy pero muy divertidas.

Me alegra el corazón comunicarte que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos así como Breath of the Wild lo fue en 2017 y lo seguirá siendo. La maestría que la compañía japonesa demuestra con este producto hace que inclusive los súper AAA de la actualidad se sientan como experiencias sosas y vacías que no valen tanto la pena. Por un lado me preocupa el cráter que este juego va a dejar y como es que todo lo que toquemos después, se sienta insípido, pero a la vez, me alegra que incluso con las ya decenas de horas que tengo encima, aún siento que me falta muchísimo por descubrir y por experimentar, más ahora que ya todo el mundo va a poder entrar de lleno. Y sí, hay un claro ganador a Juego del Año. La discusión y la contienda ha terminado.